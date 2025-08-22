GlobalWafers dobila 200 miliona dolara iz CHIPS zakona za proširenje proizvodnje u SAD

Tajvanska kompanija Sino-American Silicon Products, poznata kao GlobalWafers, saopštila je da je njena američka podružnica u junu ove godine dobila garancije od nešto više od 200 miliona dolara kroz američki CHIPS zakon. Zakon podržava domaću proizvodnju poluprovodničkih komponenti.

Kompanija je dobila ukupno 406 miliona dolara

Ovaj iznos predstavlja polovinu ukupnog novca od garancija odobrenog GlobalWafers-u prošle godine, namenjenog za projekte u Teksasu i Misuriju. Ukupno, kompanija je dobila 406 miliona dolara za proširenje kapaciteta proizvodnje silikonskih ploča koje se koriste u proizvodnji čipova.

U maju 2025. godine GlobalWafers je otvorio novu fabriku u Šermanu, Teksas, vrednu oko 3,5 milijardi dolara. Ona je značajan deo njihove strategije za povećanje proizvodnje u SAD. Kompanija je potpisala i partnerstvo sa Apple-om, kako bi obezbedila snabdevanje silikonskim pločama prečnika 300 milimetara iz te nove fabrike. To predstavlja važan korak u lokalizaciji proizvodnje ključnih komponenti za američke tehnološke gigante.

Predsednica GlobalWafers-a, Doris Hsu, izjavila je da će ova saradnja pomoći kompaniji da se bolje pripremi za očekivani rast potražnje na američkom tržištu poluprovodnika u narednim godinama.

