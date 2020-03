Glumac Robert Downey Jr. uhvaćen sa novim OnePlus 8 Pro

Jedan od najiščekivanijih modela telefona u toku godine sigurno je i OnePlus 8 (Pro), a posle mnogo nagađanja izgleda da je po prvi put viđen i uživo. I to ni manje ni više nego u rukama proslavljenog Holivudskog glumca Roberta Downey-ja Junior-a.

OnePlus 8 Pro u rukama Iron Man-a

To ipak nije toliko čudno s obzirom da je čuveni Iron Man zaštitno lice ove kineske kompanije. Na fotografijama koje su se pojavile u javnosti, poznati glumac drži nešto što se čini da je flagship uređaj ove kompanije. Nije potvrđeno da je u pitanju One Plus 8 Pro, ali se na njoj jasno vidi uređaj koji na taj model jako podseća. Na fotografiji se vide tri kamere na poleđini uređaja, sa dva seznora do izbočina. Pretpostavlja se da su u pitanju Time-of-Flight senzor i senzor dubine.

Očekuje se da ovaj uređaj ima ekran od 6.5 inča i osveženje od 120Hz, kao i da će posedovati 5G modem koji će mu omogućiti super brzu konekciju. Predstavljanje se očekuje 15. aprila.

