GM prekida razvoj vodoničnih ćelija

Nenad Gajic

San o vodoniku polako nestaje.

HYDROTEC

GM je objavio da završava radove na razvoju vodoničnih ćelija u okviru brenda HYDROTEC. Fokus će biti na baterijama, tehnologijama punjenja i električnim vozilima. Kompanija će nastaviti zajednički poduhvat sa Honda-om za proizvodnju ćelija za data centre i proizvodnju energije.

GM navodi da zbog ograničene infrastrukture i visokih troškova, vodonične ćelije nisu zaživele za potrošačka vozila. Ovaj potez prati sličan korak Toyote u februaru, koja je preusmerila vodonične projekte na industrijske aplikacije, umesto potrošačkih vozila.

Izvor: Engadget

