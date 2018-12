Gmail i problem besplatnog skladištenja mejlova

Oni koji dugo koriste Gmail već ostaju bez 15GB besplatnog prostora za skladištenje, te tragaju za načinima kako da najlakše obrišu na hiljade mejlova, ili kako da ih pametno grupišu da bi oslobodili što više prostora.

Korisnici koji svoj Gmail nalog neguju skoro čitavu deceniju uskoro bi mogli da budu prinuđeni da plate za dodatni prostor, a pod uslovom da ne obrišu suvišne mejlove i tako naprave mesta za nove. Naime, Google još od 2013. godine Gmail korisnicima nudi 15GB besplatnog prostora za skladištenje, koji može da se iskoristi za kako za Gmail, tako i za Google Drive i Google Photo fajlove, a kod mnogih korisnika najveći problem su mejlovi koji zauzimaju i najviše prostora.

Upravo zbog toga je sve više onih koji smišljaju različite procese za jednostavno grupisanje i brisanje mejlova, kao prvi korak se uvek spominje identifikovanje mejlova koji su spremni za uklanjanje, pa se kao najpodobniji za brisanje pominju promo mejlovi, te druge poruke koje ne sadrže važne informacije. Iako su mejlovi u okviru Gmail-a već grupisani po sekcijama, postoji još jednostavniji način da se pronađu srodni mejlovi koji su spremni za brisanje, a ako se, na primer, izabere jedan promotivni mejl i potom klikne na ikonicu u obliku tri tačke koja se nalazi u vrhu strane. Nakon što se to uradi dovoljno je da se klikne na opciju “Filter messages like these“, da bi se dobila lista srodnih mejlova koji su spremni za brisanje.

Korisnici koji su isprobali ovaj način održavanja naloga tvrde da je za pola sata moguće ukloniti i do 18 hiljada mejlova, što je oko 3% od ukupnog prostaora kako bi se dobilo na vremenu dok se ne grupišu i druge poruke koje ne sadrže informacije koje su vredne čuvanja.

