Gmail: Male funkcije za 15. rođendan

Prvi april je, nije šala, rođendan Gmail-a, koji ove godine puni čitavih petnaest. U čast jubilarne godišnjice Google je lansirao nekoliko manjih ažuriranja. Naime, radi se o tome da su Gmail korisnici dobili poboljšanu Smart Compose funkciju, te mogućnost da zakazuju slanje mejlova.

Smart Compose ažuriranje je pomalo nejasno – opcija predstavljena još u maju 2018. godine, te korisnicima nudi načine za završavanje započetih rečenica, a kako bi se ubrzalo komponovanje mejlova, a iz Google-a tvrde da funkcija sada može da se personalizuje, i da se prilagođava pojedinačni stilovima pisanja mejlova. To znači da bi Smart Compose trebalo da pamti određena opšta mesta u pisanju, te na primer uvek predlaže kraj mejla koji odgovara načinu na koji određeni korisnik obično završava svoje poruke. Ažuriranje nije do kraja objašnjeno, te se zna još samo to da će Smart Compose od sada predlagati i naslove mejlova, a na osnovu sadržaja poruke koja se naslovljava. Iz kompanije ističu da je ova funkcija korisnicima do sada već uštedela puno vremena, a sada se pojavila i verzija za Gmail Android aplikaciju.

Kada je zakazivanje mejlova u pitanju funkcionalnost je nešto jasnija, te korisnici sada mogu da kliknu na strelicu koja se nalazi pored „Send“ tastera, a kako bi dobili prozor za raspoređivanje slanja mejlova. Tako će korisnici moći da biraju određene šablone, poput „sutra ujutru“, ali i tačan datum i vreme kada žele da se mejl pošalje. Mejlovi su u okviru Gmail-a ranije mogli da se zakazuju preko spoljašnjih ekstenzija, ali je funkcija sada daleko efektnija, budući da je ugrađena direktno u mejl klijenta.

Iako se radi o malim ažuriranjima, nove funkcionalnosti su dobro podsećanje na to zašto Gmail postoji čitavih 15 godina.

