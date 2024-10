Gmail-ova funkcija Q&A koju pokreće Gemini dolazi na iOS

Prvobitno je bila dostupna samo korisnicima Androida.

Pre nekoliko meseci, Google je uveo novi način pretrage u Gmailu uz pomoć svog Gemini AI-a. Funkcija, nazvana Gmail Q&A, omogućava vam da pronađete specifične mejlove i informacije postavljanjem pitanja Geminiju. Funkcija je prvobitno bila dostupna samo na Android uređajima, ali sada Google počinje da je uvodi i na iPhone uređaje.

Pored postavljanja pitanja, možete koristiti ovu funkciju da pronađete nepročitane mejlove od određenog pošiljaoca, jednostavnim upitom Geminiju da “Pronađe nepročitane mejlove od [ime osobe].” Takođe možete tražiti od chatbot-a da sažme neku temu za koju znate da se nalazi u vašem inbox-u, kao što su radni projekti na kojima ste mesecima, a koji sadrže više razgovora kroz nekoliko lanaca poruka. Možete koristiti Gemini u Gmailu i za opšte pretrage bez potrebe da napuštate svoj inbox. Da biste pristupili Geminiju, jednostavno dodirnite ikonu zvezdice u gornjem desnom uglu vaše Gmail aplikacije.

Google naovi da funkciji može biti potrebno do 15 dana da stigne do svih uređaja. Imajte na umu da morate imati pristup Gemini Business, Enterprise, Education, ili Education Plus kako biste koristili ovu funkciju.

Izvor: Engadget

