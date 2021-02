Gmail rezultati pretrage sada će uključivati email adrese

Traka za pretragu u Gmail-u već je moćna alatka, posebno kada se koriste napredni filteri, a sada će u rezultatima prikazati povezane pseudonime email-a.

Sa novom promenom, pretraživanje će biti lakše

Pseudonim emaila je jednostavno „alternativna adresa za prijem mail-a“, koja se često koristi za: zvanične promene imena, željena imena i kao rezultat rebrendiranja preduzeća, akvizicija ili podružnica. Rezultati se povlače iz from, cc i bcc redova, kao i iz tela poruke, ako se u njoj pojavljuju i to u bilo kom njenom delu. Google objašnjava da će ova funkcija omogućiti da korisnici ne moraju da vode tekuću listu promena emaila. Ova nova funkcija ne utiče na Labels.

Sa ovom promenom, pretraživanje će biti lakše, a rezultati sveobuhvatniji, jer korisnici neće morati da pamte sve pseudonime koje neko ima i da izvršavaju više pretraga za svaki od njih.

Međutim, korisnici će i dalje moći da pretražuju tačne račune koristeći navodnike oko adrese u pitanju. Pseudonimi email-a u Gmail pretrazi raspoređeni su na sledeće Workspace nivoe:

Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard i Enterprise Plus, kao i G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education i Nonprofits klijente.

Izvor: 9to5google

