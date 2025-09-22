Gmail uvodi novu karticu za kupovine

Google uvodi ažuriranje za Gmail na mobilnim uređajima i vebu, koje će korisnicima olakšati praćenje mejlova o isporukama.

Purchases

Najznačajnija promena je nova kartica Purchases, u kojoj će Gmail objediniti sve mejlove o dostavama, kako bi korisnici mogli da ih pregledaju na jednom mestu. U aplikaciji će novi prikaz biti dostupan kroz bočni meni, klikom na ikonu sa tri linije u gornjem delu interfejsa.

Iako će isporuke sada imati posebnu karticu, Gmail će i dalje prikazivati pakete koji treba da stignu tokom dana u glavnom inboxu, i to u vidu kartica na vrhu ekrana. Svaka kartica sadrži dugme „See item“ ili „Track Package“, koje omogućava pregled ili praćenje isporuke bez potrebe da se traži originalni mejl. Nova kartica za isporuke počinje da se pojavljuje korisnicima ličnih Gmail naloga već danas.

Pored toga, Google menja i karticu Promotions, omogućavajući korisnicima da sortiraju mejlove prema kriterijumu „najrelevantniji“. Gmail će određivati koje brendove i ponude prikazuje, na osnovu prethodnih interakcija korisnika. Takođe, sistem će slati podsetnike na predstojeće ponude i akcije kojima uskoro ističe rok. Promene u kartici Promotions počeće da se uvode u narednim nedeljama.

Izvor: Engadget