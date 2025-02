Gmail za Android dobija praktičan prečicu za Gemini generisane odgovore

Google je zvanično počeo da uvodi dugme Insert u Gemini panel u Gmail aplikaciji za Android.

Novo dugme Insert omogućava brzo dodavanje AI-generisanih odgovora u skice mejlova

Ovo dugme je ranije primećeno i pokriveno u Authority Insights analizi APK-a. Sada postaje dostupno svim korisnicima Gmail-a za Android putem najnovije verzije aplikacije. Dugme Insert funkcioniše kao prečica za dodavanje AI-generisanih odgovora u skice mejlova, čineći proces bržim nego ikad.

Kada dodirnete dugme Insert, generisani tekst se automatski dodaje kao odgovor u skicu, eliminišući potrebu za ručnim kopiranjem i lepljenjem odgovora.

Gemini panel već nudi niz moćnih AI funkcija, kao što su sažimanje prepiski, pronalaženje informacija iz starih mejlova i interakcija sa događajima iz Google kalendara. Takođe pomaže u sastavljanju odgovora, ali su korisnici do sada morali ručno ubacivati AI-generisane odgovore u skice. Uz ovo ažuriranje, proces postaje znatno brži i podseća na funkcionalnost alata Help Me Write u Gmail-ovom ekranu za pisanje mejlova.

Dugme Insert je predstavljeno elegantnom strelicom i pridružuje se postojećim opcijama u Gemini panelu, kao što su „Like“, „Dislike“ i „Copy“.

Da biste isprobali dugme Insert i druge Gemini funkcije u Gmail-u, uverite se da imate ažuriranu verziju aplikacije (2025.01.05.715468168) putem Google Play Store-a.

