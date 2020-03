GO4YU intervju: Digitalni servis za dijasporu

Za svega tri godine servisi GO4YU dostigli su veliku popularnost u dijaspori. O dosadašnjoj istoriji i planovima za budućnost GO4YU Calling, GO4Homephone i najpopularnijeg GO4TV servisa, govori nam generalna direktorka Jelena Radojković.

GO4YU servis je manje poznat na Balkanu, ali je dobro poznat ljudima sa Balkana koji žive i rade u inostranstvu. Da li možete ukratko da nam opišete ovaj servis i njegovu namenu?

Kako bih vašim čitaocima objasnila GO4YU servise i njihovu namenu, neophodno je da krenem s početka naše priče. GO4YU je nastao na ideji da poveže sve naše ljude sa zemljom porekla. Osnovni ciljevi svih servisa nastalih u GO4YU su održavanje veza, jezika i kulture našeg podneblja sa svim generacijama naših iseljenika u svetu.

Prvi servis koji smo ponudili našoj dijaspori bio je GO4YU Calling aplikacija koja je jedinstvena po kvalitetu veze i koja omogućava da u bilo kom trenutku razgovarate ili razmenjujete poruke s korisnicima fiksnih i mobilnih brojeva domaće mts mreže.

Analizirajući zahteve naše dijaspore, usledio je i drugi servis – GO4Homephone. Iako mnogi misle da je fiksna telefonija u današnje vreme prevaziđena, veliki broj pripadnika starije generacije vezan je za tzv. fiksne telefone. GO4Homephone usluga omogućava razgovore sa svim brojevima mts mreže.

Odmah zatim, pokrenuli smo i GO4TV uslugu koja je, po mišljenju svih naših korisnika, najbolja spona s Balkanom. U svakom trenutku na telefonu, tabletu, smart televizorima ili uz pomoć risivera naši korisnici mogu da gledaju više od 250 televizijskih kanala s rezolucijom vrhunskog kvaliteta.

Gledano istorijski, kada je i s koliko kanala počeo GO4TV i gde se nalazi u ovom trenutku? Da li veliku ponudu od preko 250 TV kanala prati i odgovarajući porast broja pretplatnika?

Mi smo veoma mlada firma, s malim brojem zaposlenih, ali ogromnim potencijalom i entuzijazmom. GO4TV usluga je 1. februara napunila tri godine. Tada smo imali 70 TV kanala, a sada ih imamo četiri puta više. Pored nacionalnih, regionalnih, lokalnih, muzičkih, dečjih, sportskih, filmskih i specijalizovanih kanala, naši korisnici imaju mogućnost da ekskluzivno prate: RTS, Arena Sport, RTRS, BN, OBN, Hayat, ATV i K3 TV kanale, što nailazi na veliko interesovanje svih naših ljudi, bez obzira na stepen obrazovanja i generaciju kojoj pripadaju.

Naš uspeh je u kvalitetu proizvoda. Svako ko je probao GO4TV uslugu tokom probnog perioda od 15 dana koji omogućavamo našim ljudima u inostranstvu, postao je naš stalni korisnik. Dosta ulažemo u sam proizvod, tačnije, legalnu, stabilnu i sigurnu uslugu, jer verujemo da se dobar glas daleko čuje, a još dalje vidi. Preporuka zadovoljnih korisnika je naša najlepša i najbolja reklama.

S obzirom na obimnu ponudu, kako izlazite na kraj s mnoštvom ugovora i regulisanjem autorskih prava, jer znamo da Telekom Srbija o tome dosta brine? Da li postoji ograničenje za neke programe ili deo sadržaja koji nije dostupan gledaocima u inostranstvu – kojima je namenjen?

Poverenje i dobra saradnja s TV kućama su prioriteti našeg poslovanja. Mi ispunjavamo sve obaveze prema saradnicima i zalažemo se za zaštitu autorskih prava. Čak i sam slogan GO4TV usluge „Legalno, sigurno, pouzdano“ naglašava da nam je na prvom mestu poštovanje ugovora i autorskih prava, što proizvodi naš sledeći korak, a to je borba protiv piraterije. Poznato je da piraterija ubija razvoj kulture i dovodi do značajnih gubitaka u privredi jedne zemlje, počevši od firmi za proizvodnju sadržaja, pa sve do inovativnih tehnoloških kompanija. Zato smo poštovanje autorskih prava i ugovore s TV kućama shvatili kao veliku odgovornost, ali i značajnu obavezu. Odgovornost i obavezu prema korisnicima, prema najvećem telekomunikacionom operatoru na Balkanu, ali i prema državi.

Zatamnjujemo sve sadržaje na zahtev TV stanica s kojima smo sklopili ugovor o distribuciji programa. TV stanice dogovaraju, odnosno, otkupljuju prava za emitovanje sadržaja na određenim teritorijama, a mi samo poštujemo dogovor s tim TV kućama. Najčešće zahteve za zatamnjivanje imamo od Arena Sport kanala, kada su u pitanju velike sportske manifestacije poput Lige šampiona ili Lige Evrope, ali shvatili smo da se naši korisnici u inostranstvu mnogo više interesuju za domaće sportske manifestacije i utakmice, jer strane mogu pratiti i u zemljama u kojima žive.

Koje su sve opcije na raspolaganju gledaocima, s kojih uređaja mogu da se gledaju programi?

Naša usluga je dostupna na Android i iOS telefonima i tabletima, Samsung Smart televizorima (od 2014. godine do najnovijih generacija), Apple TV, Amazon Fire TV uređajima i na svim Chromecast uređajima. Takođe, za sve one koji žele iz udobnosti svog doma da gledaju našu televiziju, sadržaj GO4TV usluge mogu pratiti i preko Set Top Box‑a, odnosno risivera.

Kakve aktivnosti planirate u budućnosti, da li će biti novih inovativnih servisa ili proširenja postojećih?

Naš tim uvek razmišlja unapred kako bi išao u korak sa tehnološkim izazovima. Mtel Austria je prvi virtuelni mobilni operator iz našeg regiona koji je razvio usluge na tržištu EU. Usluge ove kompanije danas su veoma popularne među ljudima koji potiču sa ex Yu prostora jer im omogućava mnoge benefite u okviru poziva prema EU, ali i Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, o čemu govori broj od preko 60.000 zadovoljnih korisnika. U cilju daljeg rasta i napredovanja na novim tržištima uskoro ćemo po ugledu na kompaniju Mtel Austria otvoriti i virtuelne operatore u Nemačkoj i Švajcarskoj. Takođe, uskoro planiramo i početak rada naše aplikacije Transfer novca, koji će našim ljudima u inostranstvu omogućiti da na najlakši način i u najbržem roku, uz minimalne troškove, pošalju ili prime novac. Još mnogo ideja imamo jer, kao što sam vam rekla, mi smo tim s puno entuzijazma.

Kakva su vaša iskustva u rukovođenju ovim servisima, koliko je zahtevno istraživati tržište za ovakve usluge i kreirati servise i ponudu koja će odgovarati velikom broju korisnika?

Imam veoma veliku odgovornost, prvenstveno prema svim korisnicima naših usluga, ali i prema zaposlenima. Ovo jeste izuzetno zahtevan posao, ali kad imate pravi tim koji stremi ka istim ciljevima, a to su inovativne usluge, zadovoljni korisnici širom sveta i neraskidive veze među našim ljudima, onda vam ništa nije teško i uvek dobijate ideje za nove poduhvate.

