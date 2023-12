God of War Ragnarok dobija besplatnu ekspanziju

God of War Ragnarok je igra toliko velika da praktično ima čitavu drugu igru skrivenu unutra. Pa ipak, izgleda da to još uvek nije dovoljna nordijska akcija za Kratosa. Tokom dodele nagrada The Game Awards, Sony je otkrio proširenje usmereno na Valhallu za hit iz 2022. godine.

Besplatna je

Nadogradnja je izašla 12. decembra, i to kao deo za PS4 i PS5 igre.

Slično kao i sa režimom bez povratka u predstojećem The Last of Us Part 2 Remastered, Sony se ovde oslanja na roguelite format. U trejleru, Kratos je prikazan kako ga viverna zabija u zemlju. Zatim se budi i čuje kako mu Mimir govori da “nema sramote u tome što se upravo dogodilo. Sve je to deo procesa. Idemo ponovo!”

Prilikom svakog trčanja, moraćete da se borite sa svežim kombinacijama neprijatelja i nekim iznenađenjima. Što više neprijatelja uništite, više resursa ćete zaraditi za trajne nadogradnje. Dok ćete imati pristup Kratosovim stablima veština iz glavne igre, moraćete da se držite jednog štita i jedne staze Spartanskog besa u svakoj vožnji. Takođe ćete otključati privremene pogodnosti dok budete napredovali kroz svaki pokušaj.

I ne brinite previše ako vam sve to izgleda zastrašujuće. Postoji pet podešavanja težine koje možete izabrati, a i dalje će vam biti na raspolaganju široka lepeza opcija pristupačnosti.

Čini se da će DLC kopati i u novi deo Kratosove priče. „Ukrcajte se sa Kratosom u Valhalu na duboko lično i promišljeno putovanje ka budućnosti za koju nikada nije mislio da je moguća“, stoji u opisu trejlera na Jutjubu. To sugeriše da će proširenje dovesti do sledeće igre u seriji. Iako možete uskočiti u Valhallu u bilo kom trenutku, programer preporučuje da prvo završite glavnu priču osnovne igre. To je zato što DLC deluje kao epilog.

Već neko vreme kruže glasine da Santa Monica Studio radi na DLC-u za God of War Ragnarok. To što će biti dostupan bez dodatnih troškova je lepa mala praznična poslastica za obožavaoce.

Izvor: Engadget

