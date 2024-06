God of War Ragnarök stiže za PC 19. septembra

Sony je nedavno preneo mnoge svoje najveće igre na PC, a sledeća u nizu je God of War Ragnarok. Kao deo prezentacije State of Play, Sony je prikazao trejler za najnoviju avanturu Kratosa i njegovog sina Atreusa, i izgleda bolje nego ikad. Igra će imati otključane frame rate-ove, podršku za ultraširoke monitore i mnogo vizuelnih trikova za PC igrače, a uključivaće i nedavno objavljeni Valhalla DLC. Ovo nije veliko iznenađenje, s obzirom na to da je i God of War iz 2018. godine došao na PC pre nekoliko godina, ali će biti dobrodošlo za one koji žele da nastave putovanje.

Vizuelna poboljšanja

Što se tiče vizuelnih poboljšanja, Sony je u svom blogu potvrdio da će igra podržavati NVIDIA RTX DLSS, AMD FidelityFX Super Resolution i Intel XeSS za povećanje rezolucije na bilo kom ekranu koji koristite. Sony se nije šalio kada je rekao da će podržavati ultraširoke monitore — igra će raditi na monitorima sa odnosom stranica 32:9.

God of War Ragnarok (i njegov prethodnik iz 2018. godine) su klasični naslovi u seriji, sa upečatljivim narativnim iskustvom karakterističnim za mnoge nedavne igre iz Sony-jevih studija. Ali borbeni sistem je jednako dobar, a Ragnarok dodaje mnogo novih preokreta u univerzum God of War-a. To je jedna od omiljenih igara poslednjih nekoliko godina, i trebalo bi da izgleda izvanredno na moćnim PC-ima. Igra će biti dostupna od 19. septembra, a možete je unapred naručiti već sada.

