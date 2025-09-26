Godišnji partnerski skup kompanije ASBIS Srbija (Partner Connect 2025)

ASBIS d.o.o. Beograd, jedan od vodećih distributera IT proizvoda, rešenja i usluga u regionu, organizovao je svoj godišnji partnerski skup „Partner Connect 2025“, u ekskluzivnom ambijentu hotela „Ramonda“, nadomak Boljevca. Ovaj događaj, održan 17. i 18. septembra 2025. godine, postao je centralno mesto okupljanja ključnih partnera i klijenata, pružajući savršenu platformu za predstavljanje najnovijih tehnoloških inovacija i industrijskih trendova.

ASBIS Srbija – lider u distribuciji IT rešenja

Osnovan 1998. godine, ASBIS d.o.o. Beograd je tokom godina postao pouzdan partner za više od 1.000 aktivnih klijenata iz različitih poslovnih sektora. Sa bogatim portfolijom od preko 75 brendova, kompanija se ponosi dugogodišnjom posvećenošću klijentima, izvanrednim poslovnim odnosima i pravovremenim isporukama visokokvalitetnih IT proizvoda, rešenja i usluga.

Kao deo ASBIS grupe, međunarodnog lidera u distribuciji IT proizvoda, ASBIS d.o.o. Beograd doprinosi uspehu jedne od najmoćnijih distributivnih mreža u Evropi, na Bliskom istoku i Africi. ASBIS grupa, osnovana 1990. godine, posluje u 34+ zemlje, zapošljava preko 3.000 ljudi i pruža usluge za više od 30.000 aktivnih kupaca u 60 zemalja sveta.

Sponzori i sadržaj događaja

„Partner Connect 2025“ okupio je vodeće brendove iz industrije. Sponzori ovogodišnjeg događaja bili su Dell Technologies, AMD, Intel, Logitech, ASUS, Legrand, SanDisk, Supermicro, Synology, AENO, Bang & Olufsen, Buydeem, Canyon, Devialet, Klipsch, Prestigio Solutions, Origin Acoustics i Ubiquiti. Ovi brendovi predstavili su svoja najnovija rešenja i tehnologije kroz seriju inspirativnih prezentacija, pružajući učesnicima dragocen uvid u buduće pravce razvoja IT industrije.

Događaj je otpočeo jutarnjim osveženjem i Expo izložbom, nakon čega su usledile prezentacije, uključujući one od gore-pomenutih brendova, koje su istakle najnovije IT proizvode iz njihove ponude i aktuelne tehnološke trendove. Nakon službenog dela i ručka pored bazena, gosti su uživali u opuštajućim sadržajima hotela, uključujući Wellness i Spa tretmane. Večernji deo bio je rezervisan za večeru u restoranu hotela „Ramonda“ te druženje uz muzički program, dok je naredni dan protekao u znaku odmora i neformalnog umrežavanja.

Zajednički uspeh i zahvalnost svim učesnicima

ASBIS Srbija zahvaljuje svim klijentima, partnerima i zaposlenima na ukazanom poverenju i kontinuiranoj saradnji. Zajedničkim snagama nastavljamo da gradimo nove uspehe i otvaramo prostor za buduće poslovne prilike.

Za poslovnu saradnju, kontaktirajte nas na infosales@asbis.rs ili pozovite +381 11 310 7700.

Za više informacija o kompaniji ASBIS Srbija, posetite https://www.asbis.rs.