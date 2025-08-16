GOG pokrenuo FreedomtoBuy.games: besplatne “adult” igre u znak protesta protiv cenzure

Platforma GOG, poznata po očuvanju starih i kontroverznih video-igara, lansirala je novi sajt pod nazivom FreedomtoBuy.games, u saradnji sa raznim developerima. Inicijativa predstavlja odgovor na sve češće uklanjanje seksualno eksplicitnih i nasilnih igara sa popularnih digitalnih prodavnica kao što su Steam i Itch.io.

Digitalna cenzura i borba za očuvanje kreativnih dela

GOG ovu akciju predstavlja kao borbu protiv “tihe eliminacije kreativnih dela” sa digitalnih platformi. Igre koje su uklonjene sa drugih sajtova sada su privremeno dostupne besplatno, uključujući naslove koji su izazivali kontroverze, kao i popularne NSFW vizuelne novele.

Lista dostupnih igara uključuje:

Leap of Love

Being a DIK — Season 1

Leap of Faith

POSTAL 2

House Party

HuniePop

Lust Theory

Agony + Agony Unrated

Treasure of Nadia

Summer’s Gone — Season 1

Fetish Locator Week One

Helping the Hotties

Sapphire Safari

Neki od naslova, poput POSTAL 2, koji je zabranjen u Novom Zelandu i delistovan u Nemačkoj, ili HuniePop, koji je zabranjen za strimovanje na Twitchu, jasno ilustruju sporni sadržaj koji često izaziva zabrane.

GOG naglašava da je cilj ove kampanje kako očuvanje igara, tako i ukazivanje na to koliko lako veliki digitalni storefronti podležu pritiscima i uklanjaju sadržaj.

Valve (vlasnik Steama) je delistovanje nekih naslova opravdao novim pravilima koja su usklađena sa zahtevima procesora plaćanja. Slično tome, Itch.io je naveo da je pod pritiskom organizacije Collective Shout, što je dovelo do uklanjanja nezavisnih igara kao što je VILE: Exhumed, zbog potencijalno uznemirujućeg sadržaja.

Itch trenutno pokušava da povrati besplatne NSFW igre na svoju platformu i pregovara s partnerima kako bi omogućio povratak i onih koje su bile komercijalne.

Ovom inicijativom, GOG ne samo da nudi privremeno besplatan sadržaj, već i podvlači važnost slobode izražavanja i digitalne arhivske dostupnosti, uprkos komercijalnim i društvenim pritiscima.

Izvor: Engadget