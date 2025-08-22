Goo.gl skraćeni linkovi ipak neće nestati, Google odustao od potpunog gašenja

Iako je Google još 2018. godine prestao da dozvoljava kreiranje novih goo.gl skraćenih linkova, stari linkovi su ostali aktivni, do nedavno, kada je najavljeno njihovo potpuno gašenje u avgustu 2025. Međutim, u obratu situacije koji podseća na horor film, Google je sada saopštio da će neki goo.gl linkovi ipak nastaviti da funkcionišu i nakon tog roka.

Novi preokret za stari servis

Google je u petak potvrdio da će goo.gl linkovi koji ne prikazuju upozorenje nastaviti da rade “u doglednoj budućnosti”.

„Razumemo da su ovi linkovi ugrađeni u bezbroj dokumenata, video snimaka, objava i drugih sadržaja, i zahvalni smo na povratnim informacijama koje smo dobili,“ navodi se u saopštenju kompanije.

To znači da linkovi koji se automatski preusmeravaju na svoju destinaciju, bez poruke upozorenja, ostaju aktivni.

Kako znati da li vaš goo.gl link preživljava?

Ako klikom na vaš goo.gl link dobijate poruku poput:

“This link will no longer work in the near future,” to znači da će on uskoro prestati da funkcioniše.

Međutim, ako link i dalje normalno preusmerava, bez upozorenja, onda je jedan od “preživelih”. Google kaže da je selekcija izvršena na osnovu toga da li je link pokazivao aktivnost krajem 2024. godine.

Goo.gl, servis koji odbija da umre

Goo.gl je pokrenut kao Google-ova alternativa za bit.ly, ali je zvanično ukinut za nova skraćivanja još 2018. godine. Ipak, zahvaljujući masovnoj upotrebi širom interneta, linkovi su opstajali kao “usluga iz kurtoazije”.

Ovo najnovije “uskrsnuće” pokazuje koliko je teško u potpunosti ugasiti servis koji se godinama koristio u milionima sadržaja, od poslovnih prezentacija do viralnih postova. Za sada, goo.gl linkovi još ne idu u digitalni grob.

Izvor: Engadget