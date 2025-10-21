Google AI generator videa – bolja montaža

Google čini video snimke kreirane pomoću alata za pravljenje filmova sa veštačkom inteligencijom Flow još realnijim — i težim za prepoznavanje kao veštački generisane na prvi pogled. Kompanija je u sredu objavila da korisnici mogu da dodaju i menjaju senke i osvetljenje svojih veštačkih video snimaka. Proširene funkcije montaže u Flow-u su povezane sa ažuriranjem Veo 3.1, takođe najavljenim u sredu, za koje Google kaže da bolje obavlja posao pravljenja videa na osnovu slika poslatih kao prompt.

Korisnici Flow-a će takođe moći da generišu video snimke sa zvukom koristeći nekoliko novih funkcija alata. Korisnici mogu da naprave video sa zvukom na osnovu tri referentne slike koje kompanija naziva „Sastojci videa“. Još jedna funkcija, nazvana „Okviri za video“, kreira video koji premošćuje početnu sliku sa završnom slikom, sa pratećim zvukom. Funkcija „Proširenje scene“ vam omogućava da uzmete poslednju sekundu snimka i dodate dodatni generisani video do jednog minuta, takođe sa generisanim zvukom.

Veo 3.1 košta isto kao Veo 3, dostupan je kao deo „plaćenog pregleda“ putem Gemini API-ja za programere i omogućen je u Gemini aplikaciji.

Prema Google-u, korisnici Flow-a će uskoro moći da uklone „bilo šta“ iz videa — alat će restrukturirati pozadinu i scenu kako bi „izgledalo kao da objekat nikada nije bio tamo“.

Izvor: TheVerge