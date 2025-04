Google AI pretraga raste, što je i planirano

Google je počeo da testira rezultate sumirane veštačkom inteligencijom u Google pretrazi, AI Overviews, pre dve godine i nastavlja da proširuje ovu funkciju na nove regione i jezike. Prema proceni kompanije, to je bio veliki uspeh. AI Overviews sada koristi više od 1,5 milijardi korisnika mesečno u preko 100 zemalja.

AI Overviews prikuplja rezultate sa celog veba kako bi odgovorio na određena pitanja. Kada tražite nešto poput „Šta je generativna veštačka inteligencija?“, AI Overviews će prikazati tekst generisan veštačkom inteligencijom na vrhu stranice rezultata Google pretrage. Iako je ova funkcija smanjila saobraćaj za neke izdavače, Google vidi nju i druge mogućnosti pretrage zasnovane na veštačkoj inteligenciji kao potencijalno značajne pokretače prihoda i načine za povećanje angažovanja u pretrazi.

Prošlog oktobra, kompanija je pokrenula oglase u AI Overviews. Nedavno je počela da testira AI Mode, koji omogućava korisnicima da postavljaju složena pitanja i daju dodatne informacije u toku Google pretrage. Ovo poslednje je Googleov pokušaj da se izbori sa interfejsima za pretragu zasnovanim na ćaskanju kao što su ChatGPT pretraga i Perplexity.

Tokom svog poziva o zaradi za prvi kvartal 2025. godine u četvrtak, Google je istakao rast i svojih drugih proizvoda za pretragu zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, uključujući i Circle to Search. Circle to Search, koji vam omogućava da istaknete nešto na ekranu svog pametnog telefona i postavite pitanja o tome, sada je dostupan na više od 250 miliona uređaja, saopštio je Google – u odnosu na oko 200 miliona uređaja krajem prošle godine. Upotreba Circle to Search-a je porasla za blizu 40% u odnosu na prethodni kvartal, prema podacima kompanije.

Google je takođe u svom pozivu napomenuo da vizuelne pretrage na njegovim platformama rastu stalnim tempom. Prema rečima izvršnog direktora Sundara Pičaija, pretrage putem Google Lens-a, Googleove multimodalne tehnologije pretrage zasnovane na veštačkoj inteligenciji, povećane su za 5 milijardi od oktobra. Broj ljudi koji kupuju preko Lens-a porastao je za preko 10% u prvom kvartalu, u međuvremenu.

Rast dolazi usred intenzivne regulatorne kontrole Googleovih praksi pretrage. Ministarstvo pravde SAD vrši pritisak na Google da izdvoji Chrome nakon što je sud utvrdio da tehnološki gigant ima ilegalni monopol na onlajn pretragu. Savezni sudija je takođe presudio da Google ima monopol u reklamnoj tehnologiji, otvarajući vrata potencijalnom raspadu.

