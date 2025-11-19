Google: AI prognoza preti da zameni klasičnu meteorologiju

Google je predstavio novi i unapređeni AI model za vremensku prognozu, koji će biti uključen u popularne proizvode poput Search-a, Gemini-ja i Pixel telefona.

Prognoza poboljšana veštačkom inteligencijom do sada se pokazala kao vrlo precizna. AI modeli mogu da prave predviđanja brže i efikasnije od konvencionalnih modela. Do sada je rad u kompaniji Google na ovom polju bio uglavnom eksperimentalan, ali sada ove prognoze postaju jedan od ključnih proizvoda i usluga.

„Izvodimo ga iz laboratorije i stavljamo u ruke korisnika na više načina nego ranije, skidajući mu oznaku eksperimentalnog, jer imamo poverenja da su naše prognoze zaista veoma efikasne i korisne“, rekao je novinarima Peter Battaglia, viši direktor istraživanja i održivosti u Google DeepMind-u.

Novi AI model, WeatherNext 2, može da generiše prognoze osam puta brže od prethodnog Google modela, a pritom je i precizniji u predviđanju 99,9 procenata varijabli poput temperature ili vetra. Može da proizvede stotine mogućih ishoda iz jednog početnog stanja. Za pravljenje prognoze potrebno mu je manje od jednog minuta, dok bi konvencionalnim fizikalnim modelima na superračunaru za to obično bilo potrebno više sati.

Ti konvencionalni modeli su računarski izuzetno zahtevni jer u suštini pokušavaju da rekonstruišu složene uslove u atmosferi. AI modeli, nasuprot tome, nastoje da uoče obrasce iz istorijskih meteoroloških podataka kako bi predvideli buduće ishode.

Google je uspeo da ubrza proces primenom strategije koju naziva Functional Generative Network (FGN). Stariji AI modeli su zahtevali ponovljenu obradu kako bi generisali jednu prognozu. FGN je efikasniji jer uključuje „šum” – odnosno ciljanu nasumičnost – što omogućava WeatherNext 2 da generiše mnogo različitih mogućih ishoda u jednom koraku.

Ova unapređenja omogućavaju WeatherNext-2 modelu da pravi predviđanja do 15 dana unapred i da generiše prognoze za svaki sat. Google računa da će to biti privlačno i poslovnim korisnicima i pojedinačnim potrošačima. „Otkrili smo da su energetika, poljoprivreda, transport, logistika i mnoge druge industrije vrlo zainteresovane za ova jednosatna predviđanja. Ona im pomažu da donesu preciznije odluke koje utiču na njihovo poslovanje“, rekao je Akib Uddin, menadžer proizvoda u Google Research-u.

Pored dodavanja WeatherNext 2 modela u Maps, Search, Gemini i Pixel Weather, Google pokreće i program ranog pristupa za kupce koji žele prilagođene modele. Podaci su dostupni i u Google Earth Engine-u za geolokacione analize i u BigQuery za analizu velikih skupova podataka.

Google naravno ima konkurenciju – evropski centar za srednjoročne vremenske prognoze, Nvidia, Huawei i druge kompanije takođe razvijaju svoje AI modele za meteorologiju.