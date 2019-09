Google: Apple uređaji hakovani! Apple: To je laž!

Nakon tvrdnje kompanije Google da su Apple uređaji hakovani, optuženi IT gigant je konačno odgovorio. Malo je reći da Tim Kuk nije bio zadovoljan optužbama.

Google je nedavno otkrio podatke koji govore o višegodišnjem hakovanju iOS uređaja, što se nije dopalo Apple-u. Šta više, kompanija je krenula u medijsku kontraofanzivu. Tako je došlo i do zvaničnog saopštenja kompanije gde se naročito osuđuje ocena Googlea da je reč o napadu na sve iPhone korisnike.

“Google je objavio podatke šest meseci nakon što su urađena iOS ažuriranja. Zbog toga je nastao lažni utisak masovne zloupotrebe gde su se navodno nadgledale aktivnosti kompletne populacije u realnom vremenu. To je dovelo do straha među iPhone korisnicima da su njihovi uređaji kompromitovani. To nikad nije bio slučaj.”

Kako stoje stvari, Apple nije toliko uvređen zbog onoga što se nalazi u izveštaju, već zbog izostavljenih stvari. Kompanija iz Kupertina smatra da Google nije pomenuo sve informacije zbog svojih poslovnih interesa u Kini. Naime, Apple tvrdi da nije bilo reči o masovnom hakovanju uređaja, već je napad bio usmeren na 11 sajtova koji su bili povezani sa ujgurskom manjinom u Kini.

Ova tvrdnja je čini se potvrđena i od strane nezavisnog istraživanja američke kompanije Volexity. Oni, šta više, tvrde da je pored Apple iOS-a, i Google-ov operativni sistem Android bio kompromitovan, što se ne pominje u izveštaju. Google tvrdi da nisu znali da je i Android bio ugrožen.

Google i dalje tvrdi da su Apple uređaji hakovani

Objavljeno istraživanje je izvršio Project Zero tim kompanije Google, a oni i dalje tvrde da je sve pomenuto i uzveštaju. Oni tvrde da se ne bave ratom IT kompanij” već da objavljuju “tehničke informacije koje su rezultat ozbiljnog istraživanja”. Oni su potvrdili da stoje iza svojih nalaza koji govore o tehničkim aspektima ranjivosti Apple sistema. Istraživači tvrde da će nastaviti da sarađuju sa rivalom i drugim kompanijama kako bi ljudi bili bezbedni na internetu.

