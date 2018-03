Google AR pretraživač stiže na sve Androide

Google Lens, aplikacija koja koristi veštačku inteligenciju za identifikovanje objekata preko kamere telefona, uskoro će postati dostupana na svim uređajima koji se temelje na Android platformi. Do sada ova opcija je bila ekskluzivno rezervisana samo za kompanijine mobilne uređaje iz serije Pixel, a prema najavi, Google Lens biće deo druge Google-ove aplikacije, Photos.

Naime, Google Lens pruža informacije o predmetima koje „vidi“, to jest, ako ne znate koji se predmet ili građevina nalazi pred vama dovoljno je da pokrenete aplikaciju, uperite kameru u nju i Google Lens će vam na ekranu vašeg telefona ispisati relevantne podatke o njoj. Sve te informacije moguće je saznati i naknadno, dovoljno je samo da kliknete na snimljenu fotografiju i odaberete ikonice Lens. Budući da Google Lens može da razlikuje brojeve i slova, poseduje i mogućnost da u vaš adresar unese podatke sa vizitkarte koju ste dobili od potencijalnog poslovnog partnera, kao i ostale tekstove, otvori URL, skenira barkod i drugo.

Rolling out today, Android users can try Google Lens to do things like create a contact from a business card or get more info about a famous landmark. To start, make sure you have the latest version of the Google Photos app for Android: https://t.co/KCChxQG6Qm

Coming soon to iOS pic.twitter.com/FmX1ipvN62

— Google Photos (@googlephotos) March 5, 2018