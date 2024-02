Google Asistent sa Bardom ponovo se pojavljuje, nagoveštavajući izlazak i podržane uređaje

Čini se da se Google fokusira na Asistenta sa Bardom, novu verziju svog glasovnog asistenta koja uključuje veštačku inteligenciju.

Stranica nije dostupna korisnicima, ali nam pruža mnogo informacija

Međutim, i pored toga što je najavljena pre nekoliko meseci, još uvek čekamo potvrdu kada će Google Asistent sa Bardom biti pušten u upotrebu. Iako još uvek nemamo zvaničnu reč, korisnici na Google News Telegramu možda su pronašli dosad najjači dokaz da će Asistent sa Bardom uskoro biti dostupan. Grupa je podelila demo video zapisa Google Asistenta sa Bardom iz Pixel Tips aplikacije, koja se koristi za prikazivanje novih funkcija korisnicima. Iako još uvek nije javno dostupan, demo video ukazuje da je izlazak aplikacije blizu.

Video pokazuje da će aktiviranje Google Asistenta sa Bardom raditi slično kao i aktiviranje trenutnog Google Asistenta. Klikom na Bard aplikaciju, izgovaranjem “Hej, Google” ili pritiskom i zadržavanjem dugmeta za napajanje, možete pokrenuti Asistenta sa Bardom. Zatim, korisnici mogu postaviti pitanje Asistentu sa Bardom, glasom, putem tastature na ekranu ili priložiti snimak ekrana.

Prilaganjem snimka ekrana, korisnici će moći postaviti pitanja Asistentu sa Bardom koja se odnose na ono što se nalazi na njihovom ekranu. Na primer, demo prikazuje kako Bard gleda sliku biljke korisnika i pruža im savete o tome kako da je neguju.

Međutim, curenje informacija uključuje više od samog demo videa. Android stručnjak Mishaal Rahman podelio je datum izlaska Asistenta sa Bardom i uređaje koji će ga podržavati u postu na X. Iako Rahman upozorava da se ovi podaci mogu promeniti, čini se da se slažu sa prethodnim izveštajima.

Rahman je primetio da je 202403 označen kao “datum objavljivanja” ove funkcije, što je dodatni dokaz da bi Asistent sa Bardom mogao debitovati kao deo Pixel Feature Drop-a za mart 2024. Činjenica da je demo video čak i u Pixel Tips aplikaciji takođe ukazuje na to da će Asistent sa Bardom uskoro stići na Pixel uređaje.

Postoje određena ograničenja u vezi sa Pixel uređajima koji mogu koristiti Asistenta sa Bardom. Rahman primećuje da je Pixel Tip blokiran da se prikaže na svim Pixel uređajima, osim na Pixel telefonima sa Tensor procesorima. To znači da Pixel Tablet neće prikazati savet, ali izgleda da ni trenutni ili budući preklopni uređaji kompanije Google to neće učiniti, iako nije jasno zašto. Uređaji koji mogu videti savet najverovatnije će dobiti Asistenta sa Bardom, dok bi oni koji to ne mogu videti mogli ostati bez ove funkcije.

Rahman napominje da je još uvek relativno rano, pa informacije mogu biti netačne ili se promeniti, ali ostavlja nas znatiželjnim.

Trenutno, novi Pixel Tip može se videti samo tokom izvođenja Android 14 QPR2 beta verzije na Tensor-powered Pixel telefonu koji nije preklopni. To je prilično konfuzno, ali na osnovu izgleda, Pixel 6 do Pixel 8 serije će biti jedini uređaji koji će dobiti Asistenta sa Bardom.

Izvor: Androidcentral

