Google Assistant menja lozinke za vas

Google je objavio novu korisnu funkciju za svog virtuelnog asistenta, tako da sada može da upravlja lozinkama, te ih menja umesto korisnika.

Opcija još uvek nije testirana u realnosti, a u objavi može da se vidi da će menjanje lozinki ubuduće biti moguće samo jednim pritiskom na taster. Svi oni koji godinama izmišljaju nizove simbola znaju koliko bi ova promena mogla da bude korisna, a Google se potrudio da tu udobnost omogući.

Google Password Manager već neko vreme služi za čuvanje lozinki, a zahvaljujući tome što je integrisan u Chrome i Android. Pored toga, Manager služi i za generisanje sigurnih lozinki, a Google prilikom svakog logovanja lozinke i korisnička imena upoređuje s onima na listi kompromitovanih naloga.

Opcija za menjanje lozinki udružila se sa Google Assistantom, te bi “change password” taster uskoro mogao da se pojavi na svim web sajtovima koji budu podržali novu funkciju. Asistent je još 2019. naučio kako da krstari sajtovima, a zahvaljujući opciji Duplex on the web. Nova funkcija će postepeno stizati do Chrome i Android korisnika iz Sjedinjenih Američkih Država, a kasnije i do onih iz drugih krajeva sveta. Za sada je najveći problem to što neće biti podržana na svim web stranicama, ali iz kompanije ističu da će se broj sajtova vremenom uvećavati.

Izvor: Ars Technica

Podelite s prijateljima

Tweet