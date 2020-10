Google Assistant Smart Display dobija dark mode

Google na značajan način ažurira izgled i funkcionalnost softvera na svojim Google Assistant Smart Displays. Od ove nedelje pametni displeji poput Nest Hub-a i oni nezavisnih kompanija biće ažurirani novim home screen iskustvom: dark modom i sposobnošću da prate događaje u kalendaru sa više Google naloga.

Najveća promena je novi home screen

Najveća promena je novi home screen koji je dizajniran da vam pruži kontekstualne informacije u zavisnosti od vaših navika i doba dana. Umesto beskonačnog pomeranja horizontalnih lista, Google sada deli informacije na pet različitih odeljaka – time of day, Home Control, Media, Communicate i Discover – kojima se može pristupiti sa tabova na vrhu ekrana.

Time of day tab će promeniti naslov u zavisnosti od toga kada ga gledate (tj. jutro, popodne, veče itd.) i prikazaće razne kartice informacija koje Google smatra važnim za vas u to vreme. To može uključivati tiles za reprodukciju muzike, vesti, kontrolu određenih pametnih kućnih uređaja itd. Google kaže da tiles prikazane na svakom ekranu imaju dinamičke veličine u zavisnosti od važnosti.

Još jedan zgodan trik media taba je mogućnost da vidite šta se reprodukuje na drugim zvučnicima i ekranima Asistenta širom kuće i da kontrolišete i njih. Google kaže da će u ovaj odeljak uključiti duboko povezane tabove, pa umesto da samo otvorite Disney Plus, možete odmah da se vratite na emisiju koju ste gledali poslednji put kada ste koristili Disney Plus. Tab Home Control je mesto gde se nalaze sve kontrole pametnog doma, dok je tab Discover u osnovi mesto za Google da vam preporuči nove funkcije ili sadržaj na osnovu vaše istorije pretrage i obrazaca korišćenja. Ono što se neće promeniti je primarni ekran koji se prikazuje kada niste u interakciji sa smart display-em. Pored novog interfejsa, Google takođe dodaje dark mode koji će se automatski uključiti u zavisnosti od doba dana, ambijentalnog osvetljenja sobe ili se može ručno odabrati.

Novi sunrise alarm, postepeno će povećavati osvetljenost ekrana i jačinu zvuka vašeg alarma kako bi se olakšalo buđenje ujutru. Najzad, Google dodaje jednu od najtraženijih funkcija od kada su prvi put izašli smart displeji Asistenta – mogućnost istovremenog pregledanja podataka i sa ličnog i sa poslovnog Google naloga. Trenutno je ovo ograničeno na sastanke u kalendaru, a Google kaže da možete da povežete do pet različitih Google Meet naloga na jednom ekranu i da se prebacujete između njih. Pored toga, Google Meet dobija auto-framing funkcije koje su dostupne uz Duo na Nest Hub Max-u od njegovog pokretanja, kao i mogućnost prebacivanja između različitih grid views tokom poziva. U celini, ova ažuriranja pokazuju da Google ulaže više u iskustvo zasnovano na dodiru na pametnim ekranima -pametni ekran postaje pravi računarski interfejs. Google kaže da će novi softver početi da se pojavljuje na Google Assistant Smart Displays ove nedelje.

