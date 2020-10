Google Assistant: Spas od muzike za čekanje

Mnogo je onih kojima pozivanje različitih servisa predstavlja frustraciju, a poseban problem jesu melodije koje se slušaju tokom čekanja. Nova opcija iz Google-a mogla bi da korisnike sačuva od muzičkih sekvenci koje se ponavljaju sve dok se operater ne javi.

U pitanju je Android opcija Hold for Me, koja funkcioniše tako što Google Assistant nadgleda poziv od trenutka kada se uključi čekanje, te korisnika obaveštava kada se pozivu priključi ljudski operater. Zaposleni koji se javio dobija obaveštenje da sačeka dok se korisnik ne javi, a onaj koji poziva se o javljanju obaveštava preko zvučne poruke, vibracije ili obaveštenja koje se prikazuje na ekranu telefona.

Funkcija Hold for Me trenutno je opciona i može da se aktivira u Google podešavanjima. Za sada je dostupna samo korisnicima u Sjedinjenim Američkim državama, te na novim Pixel 5 i Pixel 4A (5G) telefonima. Kada bude stigla u sve krajeve sveta doprineće značajnoj uštedi vremena, budući da korisnici mogu da obavljaju druge poslove dok čekaju operatera, što je posebno značajno kada to čekanje potraje više od sat vremena.

Izvor: The Verge

