Google Assistant Text-to-Speech funkcija startovala na Android-u

Google je prikazao novu mogućnost Google Assistant-a da naglas čita web stranice na više od 42 različita jezika, a sve to uz pomoć glasovnih komandi. Google-ova “Read It” funkcija končno je spremna za objavljivanje. Uz ovu opciju koja može pomoći mnogima, dodat je prirodnije sintetizovan glas sa ekspresivnijom intonacijom i ritmom.

Kako aktivirati Read it?

Da bi aktivirali “Read it” dok čitate neki sadržaj na određenoj stranici, jednostavno recite “Hey Google, read it” ili “OK Google, read this page”. Od tog momenta, Google Assistant će početi da čita članak naglas pri tom obeležavajući reči koje su izgovorene u tom trenutku, i spuštajući stranu samostalno kada dođe do kraja. Kao i do sada, korisnici mogu da biraju između različitih glasova i prilagode brzinu govora Google Assistant-a njihovim potrebama.

Na žalost, ne postoji informacija kada će “Read it” biti dostupan na iOS-u, Chrome OS-u ili čak Chorme pretraživaču za desktop.

Izvor: gizmodo

