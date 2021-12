Google Calendar protiv phishing napada

Google Calendar sada može da blokira sumnjive pozive, što je korisno jer se često radi o phishing napadima i drugim malicioznim kampanjama.

Opcija je postala moguća zahvaljujući tome što su popravljena „Automatically add invitations” podešavanja, pa korisnici mogu da biraju da se događaji automatski dodaju u kalendar, ili samo onda kada su dolazak potvrdili mejlom. Zahvaljujući ovim promenama kalendar se sređuje uz manje ručnog rada, najpre zbog toga što se neželjene pozivnice u tabeli uopšte ne pojavljuju.

Funkcija za podešavanja je obično isključena, pa je potrebno da se ode na Open Google Calendar > Go to settings > Scroll to event settings > Add invitations to my calendar. Promena je stigla i na privatne i na premijum poslovne naloge, što bi korisnike trebalo da štiti od malicioznih napada koji na Google kalendaru nisu ništa novo.

Izvor: Bleeping Computer

