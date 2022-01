Google će istraživati uticaj tehnologije na društvo

Novo angažovanje dolazi usred široko rasprostranjenih kritika Big Tech-a.

Manyika je svestan uticaja tehnologije na svet

Big Tech se dugo suočavao sa optužbama da je štetan za društvo. Google misli da može direktnije da odgovori na te kritike. Ina Fried iz kompanije Axios kaže da je Google angažovao James Manyika kao prvog višeg potpredsednika kompanije za tehnologiju i društvo.

Direktor kompanije McKinsey Global Institute će pomoći u istraživanju uticaja tehnologije na društvo i oblikovanju gledišta kompanije o temama uključujući veštačku inteligenciju, budućnost rada, održivost i druge oblasti koje bi mogle da naprave značajnu razliku.

Manyika će direktno odgovarati Alphabet-u i šefu Google-a Sundar Pichai-u, radiće sa spoljnim ljudima, kao i sa internim osobljem. On će pomoći da se izgradi liderstvo u pogledu tehnološkog uticaja u kompaniji i fokusiraće se na dugoročne inicijative najvišeg nivoa, prema navodima kompanije.

Novi zaposleni ima bogatu biografiju. Manyika je proveo 28 godina u McKinsey-u, korporaciji koja pomaže kompanijama i vladama da donose odluke na osnovu ekonomskih i kulturnih trendova poput onih kojima se Google nada da će se pozabaviti.

On takođe radi u odborima istraživačkih instituta na Harvard-u, MIT-u, Oxford-u, Stanford-u i drugim vrhunskim školama. Ako je neko verovatno svestan širih efekata tehnologije na svet, to će biti on.

Google potez svakako nije iznenađujući. On dolazi u trenutku kada se kompanija suočava sa mnoštvom tužbi protiv monopola, sve oštrijim propisima i protestima zbog tretmana zaposlenih.

Postoje i tvrdnje da Google i Big Tech nisu učinili dovoljno da se bore protiv dezinformacija i da narušavaju privatnost. Novi izvršni direktor neće nužno prilagoditi ponašanje Google-a, ali bi mogao da pruži perspektivu koja smanjuje šanse za kulturnu ili političku reakciju.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet