Google će koristiti samo carbon-free energiju do 2030.

Google je najavio da će do 2030. godine koristiti carbon-free energiju, 24 sata, sedam dana u nedelji u svim svojim preduzećima i ispostavama širom sveta.

Ova energija će prvo biti primenjena u Google data centrima i kancelarijama

Izvršni direktor Sundar Pichai rekao je u postu na blogu: “Mi smo prva velika kompanija koja je to želela da učini, i cilj nam je da budemo prva koja će to postići. Počećemo sa radom na energiji bez ugljenika koja radi neprekidno, u svim našim data centrima i kampusima širom sveta. Naši data centri vas snabdevaju proizvodima i uslugama na koje se svakodnevno oslanjate. To će značiti da će se svaka e-pošta koju pošaljete putem Gmail-a, svako pitanje koje postavite Google pretrazi, svaki YouTube video koji gledate i svaka ruta kojom idete koristeći Google mape, snabdevati čistom energijom svakog sata svakog dana.”

Da bi postigao ovaj cilj, Google će investirati u nove tehnologije kako bi omogućio proizvodnim regionima da dobiju 5 gigavata nove carbon-free energije, što će pomoći da 500 gradova smanji ukupno 1 gigaton emisije ugljenika godišnje.

Google je takođe najavio planove za udruživanje izvora energije iz vetra i sunca i primenu veštačke inteligencije za predviđanje potražnje za električnom energijom.

Izvor: Zdnet

