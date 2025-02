Google će ponuditi zaposlenima da sami napuste posao pre nego što počne da deli otkaze

Google je obavestio zaposlene u SAD-u, koji rade u Platforms i Devices diviziji da mogu da napuste kompaniju samostalno, pre nego što počne zvaničan proces otpuštanja.

U ovoj diviziji ima 25.000 zaposlenih, a formirana je kada je kompanija prošle godine spojila Android i hardverske timove. Ona je zadužena za veliki broj Google proizvoda, uključujući Android, Chrome, ChromeOS, Pixel, Nest i Fitbit. Iako ova divizija ima zaposlene širom sveta, samo zaposlenima u SAD-u je ponuđena ova opcija, koja uključuje određene pakete otpremnina.

U informaciji koja je dostavljena, navedeno je da je „dobrovoljni izlazni plan“ namenjen zaposlenima koji imaju probleme u postizanju postavljenih ciljeva i oni kojima nisu zadovoljni radom u kompaniji. Zaposleni koji žele da se uključe u ovaj program mogu da se prijave do 20. februara, a odgovor da li je zahtev prihvaćen dobiće do 25. marta. Razlog za to je što Google navodi da neki zaposleni, zbog različitih razloga, neće moći da napuste kompaniju sa ponuđenim paketima.

Navodi se da su zaposleni zadovoljni ponudom, jer im omogućava da dobiju razumnu kompenzaciju za odustajanje od posla, umesto da izgube radno mesto bez ikakvih dodatnih mogućnosti.

