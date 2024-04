Google će staviti Keep podsetnike u Zadatke 

Podsetnici koje ste zabeležili u Google Keep-u će se uskoro pojaviti u Zadacima. Google kaže da će dugo tražena integracija doći tokom sledeće godine, omogućavajući vam da vidite, izmenite i dovršite svoje Keep podsetnike u Zadacima, Kalendaru i Pomoćniku.

Promena će Zadatke učiniti centralnim čvorištem za sve obaveze i podsetnike, nadamo se da će njima mnogo lakše upravljati. To je nešto što je moj kolega David Pierce predložio kada je govorio o Google-ovoj nadograđenoj aplikaciji Keep prošle godine, rekavši: „Sada, Google, učini da se Keep podsetnici prikazuju u Zadacima. Tamo je!”

Iako Tasks ne podržava podsetnike zasnovane na lokaciji kao što je Keep, Google navodi (pozivajući se na Keep) da i dalje možete da „dodajete podsetnike zasnovane na vremenu ili lokaciji u bilo koju belešku“.

Tokom protekle godine, Google je radio na tome da svoju aplikaciju Zadaci učini korisnijom – ili „konačno nekako dobrom“, kako je rekao David. Počela je da uključuje podsetnike iz Asistenta i Kalendara u martu 2023. godine, a integracija sa Keep-om bi samo trebalo da je učini praktičnijom aplikacijom za produktivnost.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet