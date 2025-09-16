Google će uskoro ispraviti bezbednosni propust u automatskom popunjavanju lozinki u Chrome-u

Ručni unos lozinki može biti naporan, zbog čega mnogi koriste usluge automatskog popunjavanja koje dolaze u sklopu menadžera lozinki kako bi uštedeli vreme.

Automatsko popunjavanje lozinki uskoro će moći da se zaštiti biometrijom u Chrome-u za Android

Radi bolje bezbednosti, trebalo bi da se zahteva biometrijska autentifikacija pre automatskog popunjavanja lozinki. To sprečava lopove koji ukradu vaš telefon da se prijave na naloge na kojima već niste prijavljeni. Nažalost, Google Chrome na Androidu trenutno automatski popunjava lozinke bez ikakvog oblika autentifikacije, ali to će se uskoro promeniti.

Ako koristite Google Password Manager, možda ste primetili opciju „Autentifikuj se pomoću biometrije pre popunjavanja lozinki“ u podešavanjima: Settings > Google > Autofill with Google > Preferences. Kao što i naziv sugeriše, ova opcija sprečava Google Password Manager da automatski popuni lozinke dok ne potvrdite svoj identitet putem lica ili otiska prsta. Nažalost, ova zaštita se trenutno odnosi samo na aplikacije i ne funkcioniše u veb browserima poput Google Chrome-a, iako Chrome podrazumevano koristi istu uslugu automatskog popunjavanja.

Srećom, Google konačno rešava ovaj dugogodišnji propust. Korisnik Telegrama po imenu Micha prijavio je da je opcija „autentifikuj se pomoću biometrije pre popunjavanja lozinki“ nestala iz njegovih podešavanja za automatsko popunjavanje pomoću Google-a. Umesto nje, sada se pojavljuje nova opcija „Potvrdite da ste to vi da bi se lozinke automatski popunile“ na dnu glavne stranice podešavanja Google Password Manager-a. Iako je prekidač premesten i preimenovan, nudi istu zaštitu. Međutim, njegov novi opis sadrži obećavajući detalj: „Radi dodatne zaštite, uvek koristite otisak prsta, lice ili drugu vrstu zaključavanja ekrana kada se prijavljujete pomoću automatskog popunjavanja (uskoro i u Chrome-u).”

Izvor: Androidauthority