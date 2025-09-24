Google Chrome 2.0 opremljen veštačkom inteligencijom

Da li je Google Chrome 2.0 revolucija među internet pretraživačima?

Google Chrome 2.0 je osmišljen kao lični asistent koji sumira članke, automatizuje dosadne zadatke i previđa šta vam je potrebno pre nego što i sami dođete na pomisao. Zvuči zastrašujuće? Dobro pomalo i jeste.

Google Chrome 2.0 više nije samo hipoteza već realna mogućnost. Ideja je da se pokrene zahvaljujući Gemini AI tehnologijom. Ovaj potez bi transformisao način na koji koristimo Internet. ChatGPT je za sada zanimljiv samo zato što prikuplja podatke na jednom mestu. Međutim, velika mana ChatGPT je što ipak nije sposoban da obradi informacije iz realnog vremena i ima velika ograničenja u pogledu „načina mišljenja“. Sam po sebi i nije toliko funkcionalan i zanimljiv koliko je u njega uloženo.

Međutim trenutno se istražuje integracija AI u sam pretraživač što bi moglo da bude veoma korisno. Primera radi ukoliko bi AI uspela da pretraži informacije u realnom vremenu kao što su aktivni popusti, dostupni artikli i slično to bi značajno olakšalo rad u sektorima nabavke. Ali da li će do toga i doći?

Čini se da Google Chrome 2.0 više ima ideju da usmerava našu volju tako da nam se čini da je ostvarujemo a zapravo je on kreira. Za sada je poznato da Google Chrome integriše napredne mogućnosti AI putem Gemini AI i nudi funkcije sumiranja sadržaja i kontekstualnu pomoć. Osim toga nudi agentske funkcije koje automatizuju ponavljajuće zadatke kao što su zakazivanje termina i popunjavanje obrazaca. Chrome ima za cilj i da ponudi popunjavanje Kalendara i navigaciju kroz Mapu.

Navedene promene jesu korisne u neku ruku ali su isto jako daleko od onoga što se obećava i govori.

Izvor: geeky-gadgets.com