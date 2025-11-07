Google Chrome će po podrazumevano koristiti sigurne HTTPS konekcije

Google Chrome će od aprila 2026. podrazumevano uključiti opciju „Always Use Secure Connections“ za javne sajtove. To znači da će pre nego što pristupi sajtu koji ne koristi HTTPS tražiti dozvolu korisnika.

Ova promena dolazi kao nastavak dugogodišnjeg procesa prelaska na HTTPS, koji je počeo još 2018. godine upozorenjima korisnika o nesigurnim HTTP sajtovima, dok je od 2021. Chrome po defaultu započeo sa HTTPS konekcijama.

Kada HTTPS nije korišćen, napadač može relativno lako presretati konekciju i ciljati korisnika malverom ili socijalnim inženjeringom. Opcija „Always Use Secure Connections“ pokušaj je Chrome tima da smanji takve rizike.

HTTP konekcije i dalje postoje kod privatnih sajtova, poput lokalnih IP adresa, gde je rizik ograničen na lokalnu mrežu.

Izvor: Engadget