Google čini oglase u pretrazi delimično neizbežnim

Sekcije „Sponsored results“ sada možete sakriti tek nakon što ih vidite.

„Sponsored results“

Google menja način prikazivanja sponzorisanih rezultata u pretrazi. Tekstualni oglasi biće grupisani u sekciju „Sponsored results“ na vrhu stranice, sa maksimalno četiri oglasa po grupi. Kada skrolujete ispod, možete kliknuti dugme da sakrijete sve sponzorisane rezultate.

Google tvrdi da „novi dizajn olakšava navigaciju vrha stranice“. Sekcija sa sponzorisanim oglasima može se pojaviti iznad ili ispod AI-generisanog sažetka, a dodatna sekcija se pojavljuje i na dnu stranice i može se sakriti tek nakon što je vidite. Novi dizajn se trenutno implementira globalno na mobilnim i desktop platformama.

Izvor: Engadget