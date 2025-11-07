Google Clock dobija novu funkciju za alarm i pozadine

Google Clock, popularna aplikacija za Android uređaje koja kombinuje funkcionalnosti alarma, tajmera i štoperice, uskoro bi mogla dobiti značajnu nadogradnju. Nova funkcija omogućava korisnicima da prilagode svoje alarmne tonove i pozadine, čime se stvara personalizovanije i prijatnije iskustvo buđenja.

Personalizujte svoje buđenje

Prema nedavnom APK teardown-u, kod u beta verziji Google Clock aplikacije otkriva opcije za dodavanje prilagođenih pozadina i izbor različitih alarmnih zvukova za svaki alarm. Linije koda poput <string name="alarm_wallpaper_title">Alarm Wallpaper</string> i CREATE TABLE alarm_wallpapers sugerišu da će korisnici moći da biraju između više vizuelnih i audio opcija, čime se alarmi pretvaraju u više od običnog zvuka koji vas budi.

Ova funkcionalnost može biti posebno korisna onima koji žele da buđenje započne u skladu sa njihovim raspoloženjem ili dnevnom rutinom. Na primer, umesto standardnog zvuka alarma, korisnici će moći da izaberu muziku, zvuke prirode ili čak prilagođene audio snimke. Istovremeno, izbor pozadine omogućava vizuelno prilagođavanje ekrana alarma, što može poboljšati ukupni doživljaj i motivaciju za buđenje.

Trenutno, kod za ovu funkciju postoji samo u beta verziji i nije dostupan svim korisnicima. APK teardown alati otkrivaju potencijalne funkcionalnosti, ali nije garantovano da će se sve pojaviti u finalnoj verziji aplikacije. Ipak, prisustvo ove opcije signalizira da Google aktivno radi na unapređenju iskustva korisnika i dodavanju novih mogućnosti u svoju aplikaciju.

Ako funkcija bude implementirana, Google Clock će postati više od standardne aplikacije za alarm, pretvarajući se u alat koji kombinuje praktičnost i estetiku. Personalizacija alarma i pozadina može dodatno motivisati korisnike da bolje organizuju svoje jutarnje rutine i započnu dan na prijatan način.

Očekuje se da će nova funkcija stići u narednim ažuriranjima aplikacije, čime će korisnici dobiti priliku da testiraju i prilagode svoje alarmne postavke prema sopstvenim željama.

Izvor: Android Authority