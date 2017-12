Google daje po 600 evra iPhone korisnicima?

Google je optužen da je bez odobrenja skupljao informacije iPhone korisnika, a odšteta se broji u milijardama dolara.

IT gigant Google suočava se sa jednom od najvećih tužbi u istoriji i to od strane običnih korisnika. Stvar je ozbiljna, naspram ovog sukoba sa iPhone korisnicima, tužakanje sa Rusijom deluje kao svađa komšija oko glasne muzike. S druge strane, ni Apple nije imun na “kraduckanje” pa je tako izgubio tužbu oko patenata na Nokijom. Ipak, ovde nisu oni na optuženičkoj klupi već veliki rival Google.

Tužbu je podneo bivši direktor britanske agencije za zaštitu potrošača Which? Richard Lloyd. On tvrdi da je Google tokom 2011. i 2012. godine ilegalno skupljao informacije korisnika iPhone telefona u Velikoj Britaniji. Po njegovim rečima, Google je pratio kako ljudi koriste svoje telefone kako bi što efikasnije plasirao svoje oglase. Nezvanično se pominje suma od preko 7 milijardi evra, što bi značilo da bi svaki oštećeni vlasnik telefona mogao da računa na oko 600 evra kompenzacije. To bi im bar delimično značilo pri otplati novog iPhone X telefona koje će sigurno pazariti ako već nisu.

Ovo bi bila najveća kompenzacija koju bi dobili potrošači u Britaniji. Informacije govore da je u to vreme bilo pet ipo miliona iPhone korisnika. Ako se presudi u korist korisnika, to bi mogao biti ozbiljni udar kompaniji Google i ostalim IT gigantima koji često ignorišu zakone računajući da su eventualne kazne ionako simbolične u odnosu na dobitke koje postižu.

Google je 2012. godine u Britaniji platio preko 25 miliona evra zbog špiijuniranja iPhone korisnika putem Safari pretraživača. U ovom slučaju Google je izjavio da će se braniti jer smatra da su nedužni. Čelnici su rekli da im ovo nije prvi put da se brane od ovakvih optužbi pred sudom, i nisu lagali – prošle godine su se suočili sa još gorom tužbom.

