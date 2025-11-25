PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Google demantuje tvrdnje da koristi Gmail poruke za obuku Gemini AI modela

Milan Živković

Google je reagovao na viralne objave na društvenim mrežama i izveštaje, poput onog kompanije Malwarebytes, u kojima se tvrdi da je tehnološki gigant navodno promenio politiku kako bi koristio Gmail poruke i priloge za obuku svojih AI modela – i da je jedini način da se to izbegne isključivanje „pametnih funkcija“ poput provere pravopisa.

PCPress.rs Image

Portparolka kompanije, Dženi Tomson, je za The Verge ocenila ove navode kao pogrešne. „Ovi izveštaji su obmanjujući – nismo menjali korisnička podešavanja, Gmail Smart Features postoje godinama, i ne koristimo sadržaj vašeg Gmail-a za obuku našeg Gemini AI modela“, rekla je.

Ipak, vredelo bi proveriti podešavanja: jedan zaposleni na portalu The Verge primetio je da mu je deo pametnih funkcija bio ponovo uključen uprkos tome što ih je ranije isključio. Google je u januaru ažurirao sistem personalizacije, pa se pametne funkcije za Workspace i druge Google servise (poput Maps i Wallet) sada mogu isključivati odvojeno.

Uključene pametne opcije omogućavaju funkcije poput praćenja porudžbina, dodavanja letova u kalendar ili napredne provere pravopisa. Google naglašava da omogućavanje ovih opcija znači samo dozvolu za personalizaciju iskustva u okviru Workspace-a, ali ne i korišćenje sadržaja e-pošte za treniranje AI modela.

