Google demantuje tvrdnje da koristi Gmail poruke za obuku Gemini AI modela

Google je reagovao na viralne objave na društvenim mrežama i izveštaje, poput onog kompanije Malwarebytes, u kojima se tvrdi da je tehnološki gigant navodno promenio politiku kako bi koristio Gmail poruke i priloge za obuku svojih AI modela – i da je jedini način da se to izbegne isključivanje „pametnih funkcija“ poput provere pravopisa.

Portparolka kompanije, Dženi Tomson, je za The Verge ocenila ove navode kao pogrešne. „Ovi izveštaji su obmanjujući – nismo menjali korisnička podešavanja, Gmail Smart Features postoje godinama, i ne koristimo sadržaj vašeg Gmail-a za obuku našeg Gemini AI modela“, rekla je.

Ipak, vredelo bi proveriti podešavanja: jedan zaposleni na portalu The Verge primetio je da mu je deo pametnih funkcija bio ponovo uključen uprkos tome što ih je ranije isključio. Google je u januaru ažurirao sistem personalizacije, pa se pametne funkcije za Workspace i druge Google servise (poput Maps i Wallet) sada mogu isključivati odvojeno.

IMPORTANT message for everyone using Gmail.

You have been automatically OPTED IN to allow Gmail to access all your private messages & attachments to train AI models.

You have to manually turn off Smart Features in the Setting menu in TWO locations.



Retweet so every is aware. pic.twitter.com/54FKcr4jO2 — Dave Jones (@eevblog) November 19, 2025

Uključene pametne opcije omogućavaju funkcije poput praćenja porudžbina, dodavanja letova u kalendar ili napredne provere pravopisa. Google naglašava da omogućavanje ovih opcija znači samo dozvolu za personalizaciju iskustva u okviru Workspace-a, ali ne i korišćenje sadržaja e-pošte za treniranje AI modela.