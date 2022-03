Google dizajnira računare koji poštuju vaš lični prostor

Razumevanjem govora vašeg tela, Google želi da vam njegovi proizvodi ponude upravo ono što želite, baš kada vam je potrebno.

Vizija koju su tehnolozi zamišljali decenijama

Gledate emisiju na Netflix-u kasno uveče kada shvatite da želite nešto da pojedete. Soba je mračna, tako da pipajući tražite daljinski. Možda ste čak pritisnuli pogrešno dugme i umesto pauze, premotali emisiju unapred. Sada zamislite nešto sasvim drugačije – kada ustanete sa kauča, film jednostavno staje, a kada ponovo sednete, nastavlja se.

Ovako bi svet funkcionisao besprekorno, kada bi samo računari svuda oko nas mogli automatski da razumeju našu implicitnu nameru, umesto naših eksplicitnih klikova mišem, dodirivanja ekrana, pa čak i glasovnih komandi. To je vizija koju su tehnolozi zamišljali decenijama, a ponekad se naziva „sveprisutno računarstvo (ubiquitous computing)“ ili „ambijentalno računarstvo“ ili čak „tiho računarstvo“. A sada Google pokušava da to ostvari, izgradnjom računara koji razumeju društvene norme oko ličnog prostora. Zaista smo inspirisani načinom na koji ljudi razumeju jedni druge“, kažu u Googleovoj laboratoriji za naprednu tehnologiju i projekte (ATAP).

Kada hodate iza nekoga, oni vam drže otvorena vrata. Kada dođete do nečega, to vam se predaje. Kao ljudi, mi se razumemo intuitivno često bez reči. U ATAP-u, istraživači dizajna nadopunjuju svoj radarski senzor Soli da bi razumeli društvene nijanse koje su ugrađene u naše svakodnevne pokrete. Soli vidi telo kao ništa drugo do mrlju. Ali kroz pravo sočivo, ova mrlja ima inerciju, držanje i pogled – sve stvari koje stalno procenjujemo kada komuniciramo sa drugim ljudima. Soli je prvi put debitovao kao način da prati gestove u vazduhu i stigao je na Pixel telefone da omogućavaju vam da radite stvari kao što je prolazak air swiping kroz pesme – intrigantno tehnološki, ali besmisleno u praktičnom smislu.

Zatim je Google integrisao Soli u svoj Nest Hub, gde je mogao da prati vaš san tako što će osetiti kada ste legli, koliko ste nemirno spavali, pa čak i vaš ritam daha. Bio je to obećavajući slučaj upotrebe. Ali to je bio i tačno jedan slučaj upotrebe za Soli, koji je veoma zavisio od situacije i konteksta. ATAP-ove nove demonstracije guraju Solijeve mogućnosti do novih ekstrema. Solijeve prve iteracije skenirale su nekoliko stopa. Sada može da skenira malu sobu. Zatim, korišćenjem gomile algoritama, može da dozvoli Google telefonu, termostatu ili pametnom ekranu da čita vaš govor tela slično kao što bi to uradila druga osoba, da predvidi šta želite sledeće. Google je obučio Solija da razume nešto ključno za sve: Zamislili smo da ljudi i uređaji mogu imati lični prostor, a preklapanje između ovih prostora može nam dati dobro razumevanje vrste angažmana i društvenih odnosa između njih, u bilo kom trenutku, kažu u Google-u.

Kad bi dve osobe stale jedna naspram druge na maloj udaljenosti, i uspostavile kontakt očima, znali bismo da žele da razgovaraju, pa bi jedna drugu ohrabrile i obratile pažnju. Soli to može da razume. ATAP kodifikuje ovo istraživanje u sopstveni softver sa nekoliko specifičnih pokreta. Može da razume kako se „približavate“, povlačeći elemente korisničkog interfejsa koji su možda ranije bili van ekrana. Oni su obučili svoj sistem da razume da ako hodate izbliza pored ekrana bez pogleda u njegovom pravcu, niste zainteresovani da vidite više. Oni su ovo nazvali “prolaz”. I to bi značilo da se Nest termostat ne bi upalio svaki put kada bi neko prošao. Takođe su obučili Solija da čita u kom pravcu ste okrenuti, čak i ako stojite blizu. Oni ovo zovu „okretanje“. Recimo da kuvate u kuhinji, gledate tutorijal za novi recept. U ovom slučaju, [okretanje] se može razmotriti i možda pauzirati video kada uzmete sastojak, a zatim nastaviti kada se vratite. Konačno, sistem može reći ako „pogledate“. Sada, iPhone već prati vaše lice da vidi da li ga gledate, otključava ekran ili automatski prikazuje poruke kao odgovor. Ovo se apsolutno računa kao pogled, ali ATAP razmatra taj gest u većoj meri, kao što je pogled u nekoga sa druge strane sobe. Ako razgovarate telefonom i pogledate preko sobe u svoj tablet, vaš tablet bi mogao automatski da prikaže opciju za video poziv.

Ovo sve je deo jedinstvenije vizije koju tek počinjemo da naziremo: dok većina tehnoloških kompanija pokušava da preuzme Metaverse, Google izgleda zadovoljan osvajanjem našeg univerzuma.

Izvor: Fastcompany

