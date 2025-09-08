Google dodaje „Calling Cards“ u app Phone

Googleova aplikacija Phone dodaje „Calling Cards“ koje vam omogućavaju da prilagodite izgled ekrana kontakata za dolazne pozive. Slične su funkciji „Poster kontakata“ koju korisnici iPhone-a imaju od 2023. godine, omogućavajući korisnicima aplikacije Google Phone da zamene male fotografije kontakata koje se pojavljuju kada vas neko zove slikama preko celog ekrana i stilizovanim imenima.

Ažuriranje je deo prepravke Androidovog dizajnerskog jezika Material 3 Expressive, koji je Google koristio za testiranje redizajniranog interfejsa aplikacije Phone u junu. Calling Cards su počele da se pojavljuju u beta verzijama Googleovih aplikacija Kontakti i Phone ranije ovog meseca, ali sada dobijaju javno izdanje u verziji v188 aplikacije Phone. Google kaže da će Calling Cards biti dostupne širom sveta i da se uvode „u fazama“, tako da bi moglo potrajati neko vreme dok se ne pojave svima.

Kada funkcija postane dostupna, korisnici aplikacije Phone će videti baner na kartici Početna na kojem piše „Predstavljamo pozivnu karticu: Prilagodite kako vidite svoj kontakt kada vas pozove“. Dodirom na ovo, korisnici se otvaraju na stranicu „Calling Cards“, ali možete i ručno da je otvorite u Kontaktima. Odatle se Calling Cards mogu kreirati za svaki kontakt izborom slike sa kamere uređaja, galerije ili Google fotografija i izborom fonta i opcije boje koja će se koristiti za prikazivanje imena kontakta.

Za razliku od „Postera kontakata“ na iOS-u, ne možete da dizajnirate sopstvenu pozivnu karticu koja će se prikazivati drugim kontaktima kada ih pozovete. Google-ove Calling Cards vam omogućavaju samo da podesite prilagođene ekrane koji su specifični za vaš uređaj, tako da ćete morati da ih podesite za svaku pojedinačnu osobu ako želite da koristite ovu funkciju. Međutim, ti kontakti ne mogu da menjaju način na koji se njihova pozivna kartica prikazuje na vašem uređaju, tako da se možete zabaviti sa načinom na koji ih prilagođavate.

Ovo se uvodi zajedno sa novom funkcijom „Primi poruku“ za aplikaciju Phone koja automatski odgovara i transkribuje glasovne poruke kada propustite poziv. Korisnici mogu da snime prilagođeni pozdrav koji pozivaoci čuju kada ostavljaju glasovnu poruku za „Primi poruku“ ili da izaberu jedan od dostupnih unapred podešenih pozdrava. Transkripti i audio govorne pošte mogu se pronaći na kartici Nedavne poruke u aplikaciji Phone, a Google kaže da se sve poruke „čuvaju privatno na vašem uređaju“. Funkcija je dostupna na Phoneima Pixel 4 ili novijim, i na modelima Pixel Watch 2 ili novijim kada je uparena sa Pixel 6 ili novijim modelima Google Phonea.

Izvor: TheVerge