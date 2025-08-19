Google dodaje funkciju kalendara na zahtev suosnivača Strajpa

Generalni direktor Gugla Sundar Pičai objavio je na X-u novu funkcionalnost Gugl kalendara za dupliranje događaja — dodatku koji je prošlog meseca posebno zahtevao suosnivač Strajpa Džon Kolison, takođe putem X objave.

5. jula, Kolison je pitao da li korisnici Gugl kalendara mogu dobiti opciju sa Ctrl-klikom koja bi im omogućila lako dupliranje događaja, slično funkciji koju mnoge aplikacije za nativni kalendar već imaju. Kolison je tada označio Pičaija u svojoj objavi.

Dok korisnici često označavaju kompanije i generalne direktore povratnim informacijama i žalbama na mreži, znate da ste uspeli kada vam generalni direktor ne samo odgovori, već i implementira promenu koju ste tražili.

To je slučaj sa Kolisonom, barem.

Pičai je napisao: „Ova funkcija je sada dostupna svima na Gugl kalendaru na vebu — hvala na predlogu!“

Naravno, neki korisnici X-a su počeli da se rugaju Kolisonovom očiglednom uticaju tražeći od njega da pomogne i sa njihovim specifičnim problemima.

Izvor: TechCrunch