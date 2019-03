Google donosi brzi Internet na Kubu

Kuba je jedna od poslednjih država u svetu u kojoj je Internet retkost. Uglavnom je dostupan samo po gradskim trgovima, a pristupa mu se preko (preskupih) prepaid „greb greb“ kartica, sa brzinama koje su tek za nijansu iznad nivoa dial-up konekcije. Međutim, izgleda da će Kubanci uskoro moći da, kao i ostatak sveta, uživaju u pravim blagodetima Interneta.

Za to se pobrinuo Google koji je sa kubanskim telekomom ETESCA potpisao memorandum o besplatnoj međusobnoj konekciji. To će Kubi obezbediti drastično veću brzinu Interneta nego što je sada ima. Ipak, ovo neće biti moguće tako brzo, jer da bi konekcija bila aktivirana, Kuba mora prvo da razvuče podvodni fiber-optički kabl, kako bi se fizički povezala sa Google-ovom mrežom. A za to će najverovatnije biti potrebno nekoliko godina.

Kada ta konekcija bude aktivirana, Kubanci će imati brži pristup sadržajima koji su hostovani na Google-ovim serverima, dok će kubanski operater imati manje troškove. U ovom trenutku ETECSA mora da plaća posredniku kako bi obezbedio saobraćaj do sajtova kao što su YouTube, Google Maps i Google.com.

Inače, Google već dugo sarađuje sa Kubom. Čak i pre nego što su počeli da se normalizuju odnosi između SAD-a i Kube, Google je obezbedio da Chrome bude dostupan u ovoj državi. Još 2016. godine Obama je pomenuo da Google ima planove da donese Internet na Kubu, a ubrzo nakon toga ova kompanija je instalirala lokalne servere da bi ubrzala svoje servise u toj državi. Godinu dana kasnije, Google je postao prva strana Internet kompanija koja je otpočela poslovanje u ovoj državi.

Ako se uzme u obzir da je Kuba tek 2016. godine počela sa prvim testiranjima Interneta u domovima Kubanaca, kao i da je tek prošlog leta obezbeđen mobilni Internet, ova država je za veoma kratko vreme prevalila dug put razvoja. Iako ne postoji vremenski okvir kada će doći do povezivanja Kube i Google-a fiber-optičkim kablom, već je počelo da se radi na projektu – organizovan je tim inženjera koji ima zadatak da prođe sve neophodne detalje koji će obezbediti njegovu uspešnost.

Izvor: Engadget

