Google dovodi AR na Chrome

Google je otkrio svoje eksperimentalne napore da integriše funkciju proširene stvarnosti u mobilnu i desktop verziju Chrome pretraživača. Na taj način, veb dizajneri, medijske organizacije i drugi kreativni profesionalci mogli bi da kreiraju virtuelne 3D objekte, ugrade ih na veb lokacije koje mogu da se vide na desktop računarima i učine ih dostupnim za preuzimanje na mobilnom telefonu, tako da korisnici mogu da prenesu te objekte u svoj stvarni svet.

“U narednih nekoliko meseci postojaće na stotine miliona Android i iOS uređaja koji će moći da pruže doživljaj proširene stvarnosti – što znači da ćete moći da gledate svet preko svog telefona i postavite digitalne objekte gde god da želite,” pišu Reza Ali i Josh Carpenter, koji rade na korisničkom iskustvu u Google-ovom Daydream WebXR timu. “Da bismo omogućili ovo što većem broju korisnika, istraživali smo kako da dovedemo proširenu stvarnost na veb platformu, tako da jednog dana bilo ko sa pretraživačem može da pristupi ovoj novoj tehnologiji.”

U blog postu se navodi kako će radna prototip verzija AR na Chrome-u funkcionisati. Pre svega tu je proizvod koji je nazvan Article i koji Ali i Carpenter opisuju kao 3D model izgleda pretraživača. Ako se Article učita na desktop pretraživač pomoću 3D modela, on će ga prikazati kao interaktivnu sliku koju možete da povlačite kako biste je okrenuli. Kada se postavi na veb stranicu, model bi mogao da bude animiran sličano kao GIF dok korisnik lista kako bi ukazao na to da je to interaktivni 3D model.

Na mobilnom telefonu, iskustvo je mnogo sofisticiranije zahvaljujući ugrađenim kamerama i senzorima na pametnim telefonima. “Jedinstvena snaga AR je da se digitalni sadržaj uklapa u stvarni svet”, piše duo. “Tako možemo, na primer, surfovati internetom, pronaći model, postaviti ga u našu sobu i videti koliko je stvarno veliki i fizički šetati oko njega”.

Lako je zamisliti koliko je ovo korisno za sve vrste aktivnosti, od zabave do obrazovanja. Jednostavno će biti da se učita stranica Vikipedije o sletanju na Mesec, kako Google sugeriše ovde, i ispustiti 3D model astronauta u učionicu. To bi bio fascinantan novi način učenja dece interaktivnim eksperimentima.

“Article je samo jedan u seriji prototipa, a tu je još puno toga za istraživanje – od korišćenja procene svetlosti do besprekornog uklapanja 3D objekata sa stvarnim svetom“ zaključuje Ali i Carpenter. “Mobilni AR na vebu je izuzetno zabavan upravo sada, jer ima mnogo toga da se otkrije.”

Naravno, Google ima razloga zašto želi da razvije mobilnu i desktop verziju pretraživača baziranu na AR. Kompanija se trenutno takmiči sa Apple-om – proizvođačem iPhone-a – kako bi ARKit paket alatki mogli da koriste developeri kako bi razvijali aplikacije i druge usluge usmerene na AR. Google, koji poseduje Android i Play prodavnicu i ima svoj ARCore, ipak ima prisutnost na iOS-u preko mobilnog veba, gde je Chrome popularna alternativa Safari pretraživača ugrađenog u iPhone. Realizovanjem ovog projekta, uključivanja AR u mobilni pretraživač, Google bi bio u stanju da održi svoju prednost na platformi. Takođe je u interesu Google-a da spreči da AR postane tehnologija zasnovana na aplikacijama na mobilnom telefonu, jer bi to isključilo Android korisnike iz AR iskustava razvijenih isključivo za iOS.

Izvor: The Verge

