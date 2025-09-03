Google dozvoljava svima video editor Vids sa AI-jem

Google objavljuje osnovnu verziju Vidsa za sve. Do sada je video editor sa veštačkom inteligencijom bio dostupan samo pretplatnicima Google Workspace ili AI plana, ali sada korisnici mogu široko da pristupe aplikaciji sa šablonima, medijskim sadržajem i „podskupom AI mogućnosti“, kaže direktor proizvoda Vishnu Sivaji za The Verge.

Pokrenut prošle godine, Vids je najnoviji dodatak Googleovom paketu alata Workspace. Namenjen je da vam pomogne da brzo sastavite video prezentacije pomoću mnoštva alata za uređivanje i kreiranje video zapisa sa veštačkom inteligencijom, uključujući funkciju koja vam pomaže da kreirate storibord sa predloženim scenama, slikama sa veštačkom inteligencijom i muzikom u pozadini.

Iako Sivaji napominje da će uprošćena verzija Vids-a doći sa „gotovo svim neverovatnim mogućnostima“ unutar aplikacije, besplatna verzija nema nijednu od novih AI funkcija koje se danas pokreću, uključujući mogućnost da imate AI generisani avatar za slanje poruke u vaše ime.

Sa ovim ažuriranjem, možete izabrati jedan od 12 unapred napravljenih avatara, od kojih svaki ima drugačiji izgled i glas, a zatim dodati svoj scenario. Za sada, ne možete koristiti Vids da biste kreirali avatar sebe generisan pomoću veštačke inteligencije, što je funkcija koju Zoom trenutno nudi (i očigledno je nešto što izvršni direktori tehnoloških kompanija veoma vole). Kada je upitan o ovoj mogućnosti, Sivaji je rekao da Google „nema nikakva dalja ažuriranja za deljenje“ trenutno.

Pored toga, Google nadograđuje postojeće mogućnosti generisanja videa Vids-a tako što vam omogućava da kreirate video zapise od 8 sekundi koji uključuju određenu sliku, kao što je novi proizvod. A ako odlučite da uključite video sebe u svoju prezentaciju, sada možete koristiti alatku koju pokreće veštačka inteligencija i koja automatski uklanja reči za popunjavanje i pauze iz vašeg snimka.

Google se kladi da ove funkcije mogu pomoći kompanijama da uštede vreme i novac kada je u pitanju pravljenje demonstracija proizvoda, video zapisa za obuku ili sadržaja za podršku. „Snimanje desetominutnog klipa sa pravim glumcima može trajati i do šest meseci, a može koštati i desetine hiljada dolara zbog vremena koje je potrebno za pisanje scenarija, njegovo ponavljanje, odlazak u studio, snimanje, a zatim i montažu“, rekao je Sivaji. „Ono što čujemo od kupaca je da im to omogućava da dramatično prošire broj ljudi koji mogu da naprave ovakve video zapise i koliko često ih mogu snimati.“

Izvor: TheVerge