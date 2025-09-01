Google Drive omogućava izmene video snimaka direktno u pretraživaču

Google je predstavio novu opciju koja omogućava korisnicima da uređuju video fajlove direktno iz Google Drive-a, i to preko alata Google Vids u kompatibilnom browseru. Kada otvorite neki video u Drive-u, u gornjem desnom uglu može se pojaviti dugme “Open”. Klikom na njega fajl se otvara u Google Vids-u, gde možete seći snimke, dodavati tekst i muziku, kao i praviti druge izmene. Opcija Veo dostupna je i u samoj aplikaciji.

Kako funkcioniše Google Vids?

Kada se video otvori u Vids-u, kreira se novi fajl, pa ga je potrebno sačuvati ili eksportovati ukoliko želite da ga zadržite. Google for Education nudi i besplatan kurs koji detaljno objašnjava upotrebu ovog alata.

Ko ima pristup?

Ova opcija nije dostupna svim korisnicima, već je ograničena na:

Plaćene korisnike Google Workspace Business i Enterprise planova

Neprofitne organizacije

One sa Gemini Education ili Gemini Education Premium dodacima

ili dodacima Google AI Pro i Ultra korisnike

korisnike Kao i sve koji su ranije kupili Gemini Business i Enterprise add-on, pre nego što su ti paketi ukinuti

Za podržane organizacije, Vids će biti podrazumevano uključen, osim ako su blokirali pristup Google Docs-u.

Tehnička ograničenja i podržani formati

Google Vids je trenutno dostupan na poslednjim verzijama Chrome-a, Firefox-a i Microsoft Edge-a (samo za Windows). Kompatibilnost sa drugim browserima može da varira.

Podržani video formati su: MP4, Quicktime, OGG i WebM. Maksimalna dužina pojedinačnog klipa je 35 minuta, dok je ograničenje veličine fajla 4GB.

Izvor: Engadget