Google Drive pretvara duplikate fajlova u prečice

Google pomera svoj timeline za pretvaranje svih vaših duplih fajlova i foldera u prečice koje upućuju na prvobitno aploudovane verzije – od sad, do početka sledeće godine.

Baner će početi da se pojavljuje na vrhu Google Drivea kako bi ukazao na promenu

I za lične Google naloge i za sve nivoe Workspace-a, kompanija će početi da zamenjuje ove stavke uskladištene na više lokacija širom Drive-a „strelicama“ koje vas preusmeravaju na originalni fajl ili folder kada kliknete na njih. Ideja je da se podstaknu korisnici da čuvaju stvari na jednoj primarnoj lokaciji i da s vremenom očiste stvari kada vide da su dupli fajlovi i folderi postale samo prazne ljuske. Google kaže da je originalna lokacija sačuvana, uključujući vlasništvo i dozvole za deljenje. Pored toga, administratori mogu da vide zapis o događajima i promenama kroz evidenciju revizije administratora. Uskoro će se na vrhu vašeg Google Drive-a nalaziti novi baner koji će vas i vašu organizaciju obavestiti o ovim predstojećim promenama, koji kaže: „Shortcuts simplify My Drive. In the coming weeks, items in more than one folder will be replaced by shortcuts. Access to files and folders won’t change. Learn more”. Imajte na umu da će se ova migracija izvršiti automatski, a ovaj baner je samo sitna ljubaznost. Iako je to slučaj, administratori će biti obavešteni nekoliko nedelja unapred i moći će da izaberu preko svog dashboard-a da li će deljeni folderi koristiti ove nove prečice. Lični Google nalozi će imati manje izbora po tom pitanju, ali evo opcija za Workspace administratore:

Uvek kreiraj prečice: svako ko ima pristup deljenom folderu dobija prečice u tom folderu

Kreirajte prečice samo za sadržaj koji se deli u okviru vašeg domena i pouzdanih domena: Samo korisnici iz vaše organizacije i pouzdanih domena dobijaju prečice u deljenom folderu

Kreirajte prečice samo za sadržaj koji se deli u okviru vašeg domena: Samo korisnici u vašoj organizaciji dobijaju prečice u deljenom folderu.

Ne pravite prečice: Prečice se neće kreirati za stavke u deljenim folderma gde se dozvole pristupa razlikuju.

Još jedna stvar koju treba napomenuti je da bi u Drive for Desktop, pritiskom na „Shift+Z“ u lokalnom folderu bio kreiran novi folder, ali ubuduće, ova kombinacija tastera će umesto toga stvoriti novu prečicu. U Drive-u za web, Google je već dao korisnicima više opcija za čuvanje i organizovanje njihovih fajlova. Da biste dobili više informacija o fajlu na koji prečica ukazuje, dodali su detalje na desnoj strani panela. Detalji kao što su ko ima pristup fajlu i da li se može preuzeti, veličina i količina memorije koju fajl koristi, lokacija originalnog fajla, ko ju je kreirao i kada je poslednji put izmenjena.

Izvor: Chromeunboxed

Podelite s prijateljima

Tweet