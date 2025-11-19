Google Finance – Gemini AI alati za trgovce akcijama

Google-ova dobro osmišljena strategija dodavanja AI apsolutno svemu se nastavlja: ​​kompanija je objavila da Google Finance dobija funkciju duboke pretrage kako bi unapredila svog AI četbota, kao i druga poboljšanja za podršku trgovcima poput podrške za predviđanje tržišta.

Nova funkcija duboke pretrage omogućiće vam da dobijete detaljnije odgovore i postavite složenija pitanja od ugrađenog AI četbota Google Finance-a, koji je pokrenut kao deo AI preobražaja aplikacije ranije ove godine. Da biste je koristili, samo treba da izaberete opciju „Duboka pretraga“ kada postavljate pitanje.

Robert Danet, direktor za upravljanje proizvodima za Google Search, rekao je da alat koristi Google-ove napredne Gemini AI modele i da može „da proizvede potpuno citiran, sveobuhvatan odgovor za samo nekoliko minuta“. Takođe će prikazati plan istraživanja kako biste mogli da pratite i bolje razumete obrazloženje AI.

Duboka pretraga će biti dostupna u SAD u narednim nedeljama. Ako je to predaleko, Danet je rekao da se korisnici mogu prijaviti za program ranog pristupa putem Google Labs platforme. Postojaće ograničenja korišćenja alata – veća za pretplatnike Google AI Pro i AI Ultra – iako Google nije precizirao koja bi to mogla biti.

Google Finance takođe dobija neka ažuriranja koja nisu vezana za veštačku inteligenciju. Kompanija dodaje podršku za predviđanje tržišnih podataka od Kalshi i Polymarket u narednim nedeljama, kojima, kako kažu, možete pristupiti direktno iz polja za pretragu postavljanjem pitanja o budućim tržišnim događajima, kao što je rast BDP-a. Dunnette kaže da alat omogućava da „iskoristite mudrost gomile“ i da će pokazati trenutne tržišne verovatnoće i kako su se one menjale tokom vremena. Prošle nedelje, Google je pokrenuo karticu „zarada“ kako bi olakšao praćenje prognoza zarade.

Pored novih funkcija, Google je saopštio da ove nedelje u Indiji uvodi Google Finance sa veštačkom inteligencijom. Biće podržani i engleski i hindi jezik, iako korisnici tamo neće imati pristup najnovijim ažuriranjima kao što je Deep Search.

Izvor: TheVerge