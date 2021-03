Google forsira 64-bitni Chrome na Androidu

Ako koristite Chrome na Android uređajima, možete da pokrenete 64-bitnu verziju browsera nakon nadogradnje na Chrome 89 na uređaju.

Neće svi uređaji dobiti nadogradnju na Chrome 64

Google je počeo da forsira 64-bitnu verziju Google Chrome-a za Android na uređaje koji odgovaraju određenim sistemskim zahtevima. Drugim rečima, neće svi uređaji dobiti nadogradnju na Chrome 64. Treba da budu ispunjeni sledeći minimalni zahtevi (svi): Uređaj treba da koristi Android 10 ili noviji i da ima najmanje 8 Gigabajta RAM-a. Možete da proverite instaliranu verziju Chrome-a, uključujući to da li je 32-bitna ili 64-bitna, na sledeći način: Učitajte chrome://version u adress bar browsera.

Prvi unos, nazvan Google Chrome, prikazuje instaliranu verziju web browsera i njegovu arhitekturu.

Ako Chrome već nije na verziji 89, prvo morate da ažurirate browser na verziju 89 da biste na uređaju pokrenuli 64-bitnu verziju browsera, pod uslovom da ispunjava zahteve. Verzija Androida prikazuje se pod OS na istoj stranici. Da biste proverili RAM koji je instaliran na uređaju, uradite sledeće – otvorite Settings na uređaju, potražite „memory“, izaberite “System > Developer Options”.

Napomena: ako na uređaju niste omogućili opcije za programere, možda ćete to prvo morati učiniti. Otvorite Settings > About Phone, skrolujute do Build number listing, I kliknite na njega sedam puta.

ARM je u oktobru 2020. objavio da će ARM Cortex-A „velika“ jezgra podržavati samo 64-bitni kod od 2022. godine nadalje. Jedan od glavnih efekata prelaska na 64-bitnu aplikaciju je taj što ona može koristiti više RAM-a na uređaju. Zbog toga će promena imati koristi od performansi. Prelazak na 64-bitne aplikacije takođe može imati koristi od sigurnosti, potrošnje energije i omogućiti podršku za funkcije koje na 32-bitnim uređajima možda neće biti moguće.

