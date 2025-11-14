Google Gemini Canvas sada može automatski da pravi prezentacije iz tekstualnih upita

Google je proširio mogućnosti svog Gemini Canvas okruženja — besplatnog interaktivnog radnog prostora unutar AI chatbot aplikacije — uvođenjem funkcije koja omogućava automatsko generisanje prezentacija. Ova opcija je namenjena studentima i zaposlenima koji brzo žele da naprave vizuelno uređene slajdove bez ručnog dizajniranja.

Prezentacije iz upita ili fajla, spremne za Google Slides

Gemini sada može da kreira kompletne prezentacije samo na osnovu prompta, ali korisnici mogu i da otpreme dokumente, tabele ili istraživačke radove ukoliko žele da sadržaj bude zasnovan na konkretnom izvoru. Ako izvor nije bitan, dovoljno je uneti jednostavan zahtev, poput: „Napravi prezentaciju o obnovljivim izvorima energije“. Kada je izvor važan, potrebno je prvo otpremiti fajl, a zatim zatražiti od Geminija da generiše slajdove na osnovu njega.

Kreirane prezentacije dolaze već sa pripremljenom temom, slikama i tekstom, a korisnici ih mogu direktno izvesti u Google Slides radi daljeg uređivanja ili zajedničkog rada sa kolegama. Funkcija je dostupna i za lične i za Workspace naloge, čime se integracija širi na širi krug korisnika.

Podsećanja radi, Google je lansirao Canvas u martu kao alat koji omogućava korisnicima da dele svoj tekst, kod ili projekte sa Geminijem radi uređivanja i vizuelizacije. Kada se u Canvas ubaci kod ili prompt za projekte poput aplikacija, veb stranica ili infografika, alat automatski prikazuje vizuelni prikaz dizajna.

Nova funkcija generisanja prezentacija dodatno učvršćuje Canvas kao kreativni i produktivni alat koji kombinuje AI generisanje sadržaja, dizajn i saradnju u realnom vremenu.

Izvor: Engadget