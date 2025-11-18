Google Gemini Deep Research pregleda podatke

Gemini sada može da crpi podatke iz vaših imejlova i dokumenata dok obavlja upite „dubokog istraživanja“. Google-ov blog sa najavama nazvao je ovo „jednom od naših najtraženijih funkcija“ za Gemini Deep Research, što je agentska funkcija dizajnirana posebno za kreiranje istraživačkih izveštaja, a ne samo za odgovaranje na pitanja. Četbot počinje kreiranjem višestepenog plana istraživanja, zatim vrši niz veb pretraga kako bi kreirao izveštaj koji možete zamoliti da podesi dodatnim informacijama ili da izveze celu stvar u Google dokument ili podkast generisan veštačkom inteligencijom.

Sada možete započeti analizu tržišta za novi proizvod tako što ćete Deep Research analizirati početne dokumente vašeg tima za brejnstorming, povezane niti imejlova i planove projekata. Ili možete napraviti konkurentski izveštaj o konkurentskom proizvodu koji ukršta javne veb podatke sa vašim strategijama, uporednim tabelama i timskim ćaskanjima.

Kada se izabere „dubinska istraživanja“ na traci sa uputstvima Gemini, korisnici mogu da izaberu koju od četiri opcije žele da Gemini koristi: redovnu Google pretragu, Gmail, Disk i/ili Ćaskanje. To znači da će vaši imejlovi u Gmail-u, vaši dokumenti, slajdovi, tabele i PDF-ovi na Disku i vaši zapisi ćaskanja — ako koristite Google Ćaskanje — pružiti kontekst za Google-ov AI model.

Za sada je dostupan samo na desktop računarima, ali Google kaže da će uskoro početi da se uvodi i na mobilne uređaje u narednim danima.

Izvor: TheVerge