Google Gemini pod oznakom „visokog rizika” za decu i tinejdžere

Tijana Barašević

Organizacija Common Sense Media, koja se bavi bezbednošću dece u digitalnom okruženju, objavila je izveštaj o rizicima Google-ovog AI sistema Gemini.

PCPress.rs Image

Procena Common Sense Media otkriva da bezbednosne filtere nije dovoljno samo „nadograditi” na verzije za odrasle

Iako je pohvaljeno što Gemini jasno naglašava da je računar, a ne prijatelj – što može da spreči razvoj iluzija i psihoza kod emocionalno ranjivih korisnika – organizacija je ocenila da postoje ozbiljni propusti.

„Decije” verzije zapravo verzije za odrasle sa filterima

Bizit 2025

U analizi se navodi da su Gemini „Under 13” i „Teen Experience” praktično iste verzije kao za odrasle, samo sa dodatim bezbednosnim filterima. Common Sense smatra da je to pogrešan pristup – umesto prepravke, AI za decu mora biti osmišljen od početka sa naglaskom na razvojne potrebe i sigurnost mladih. Uprkos filterima, Gemini je u testovima mogao da podeli neprimerene i opasne sadržaje, uključujući informacije o seksu, drogama, alkoholu i mentalnom zdravlju, što deca i tinejdžeri nisu spremni da obrade.

Poseban rizik: mentalno zdravlje

Zabrinutost roditelja posebno izaziva činjenica da AI već ima povezanost sa slučajevima tinejdžerskih samoubistava.

  • OpenAI se suočava sa prvom tužbom zbog smrti 16-godišnjeg korisnika koji je mesecima razgovarao sa ChatGPT-jem o svojim suicidalnim planovima.
  • Character.AI je ranije takođe bio predmet tužbe nakon sličnog slučaja.
U tom kontekstu, rizik da Gemini pruži pogrešan savet mladima ocenjen je kao ozbiljan.

Apple i dodatna zabrinutost

Analiza se poklapa sa glasinama da Apple planira da integriše Gemini kao osnovu za narednu verziju Siri-ja, koja bi trebalo da koristi AI. Ako se to potvrdi, to bi značilo da će još veći broj tinejdžera doći u dodir sa ovim sistemom – osim ako Apple ne uvede strože bezbednosne mere.

„Jedan model za sve” – glavna mana

Prema izjavi Robbieja Torney-a, direktora AI programa u Common Sense Media:

„AI platforma za decu treba da ih prati u skladu sa njihovim uzrastom, a ne da nudi jedno rešenje za sve. Za bezbedan i efikasan AI potreban je dizajn koji od početka uzima u obzir razvojne potrebe dece, a ne samo prilagođavanje verzije za odrasle.”

Zbog toga su obe verzije Gemini-ja za decu i tinejdžere označene kao „High Risk” (visok rizik).

Google-ov odgovor

Google je odbacio deo nalaza, ali je priznao da neke reakcije Gemini-ja nisu radile kako treba i da su naknadno uvedeni dodatni filteri. Kompanija tvrdi da:

  • ima posebne politike i zaštitne mehanizme za korisnike mlađe od 18 godina,
  • redovno angažuje spoljne eksperte i testne timove (red-teaming),
  • sprečava kreiranje privida „pravih odnosa“ sa korisnicima.
Takođe su naveli da izveštaj Common Sense-a možda opisuje funkcije koje nisu dostupne mlađima od 18 godina, ali da organizacija nije podelila pitanja korišćena u testovima.

Kako stoje drugi AI sistemi?

Common Sense Media je već ocenjivao i druge AI proizvode:

  • Meta AI i Character.AI – „neprihvatljiv rizik“ (najviši nivo).
  • Perplexity – „visok rizik“.
  • ChatGPT – „umeren rizik“.
  • Claude (dostupan samo odraslima) – „minimalan rizik“.

Iako Google Gemini ima određene zaštite i priznaje problematične slučajeve, stručnjaci smatraju da je potrebno potpuno drugačije dizajnirati AI za decu, a ne samo dodavati filtere na već postojeće verzije.

Izvor: Techcrunch

